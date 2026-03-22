"Mussten was ändern": Wesel nach Punktgewinn gegen SGS zufrieden Landesliga, Gruppe 2: Die SG Essen-Schönebeck lieferte sich am frühen Sonntag ein packendes Duell mit dem PSV Wesel. Am Ende trennten sich die beiden Seiten allerdings in einem gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. von Markus Becker · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser

Ein hart umkämpftes Spiel in der Ardelhütte. – Foto: Markus Becker

Während die SG Essen-Schönebeck ohne tabellarisch bedingten Druck in das Heimspiel gegen den PSV Wesel gehen konnte, sah es bei den Gästen wieder ganz anders aus. So bleibt das Team von Björn Assfelder weiter unter dem Strich.

Kreisköther verpasst die frühe Führung Wesel ging die Partie in einer kompakten Grundformation an und überließ der SGS dabei über weite Strecken den Ball. Abgesehen von einem kurzen Schreckmoment zu Beginn, ließ Wesel auch recht wenig zu: In der 5. Spielminute landete ein Querschläger des PSV unglücklich vor den Füßen von Luiz-Simon Kreisköther. Der hatte im Strafraum nur noch Simon Kaiser vor sich, scheiterte aber am schnell herauseilenden Schlussmann (5.). Insgesamt blieb die SGS zwar spielbestimmend, fand aber kaum Wege durch die dicht gestaffelte Weseler Defensive. Heute, 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck Schönebeck PSV Wesel PSV Wesel 1 1 Stattdessen setzte der PSV ein erstes Ausrufezeichen: Jost Gerards zog aus rund 20 Metern ab, doch sein vielversprechender Versuch klatschte nur an die Latte (14.). Auch danach blieben klare Torchancen Mangelware. Kurz vor der Pause verpasste Julius Nosal mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze die Führung für Essen (37.).

Im zweiten Durchgang spiegelte sich zunächst wieder das Geschehen aus den ersten 45 Minuten. Essen hatte Vorteile in Sachen Ballbesitz, aber noch nicht die zündende Idee, um den Weseler Block zu überwinden. Die Erlösung kam schließlich nach einem Standard. Kreisköther schlug den Eckball auf den Kopf von Anel Corovic, der das Spielgerät ideal per ins lange Eck lenkte (60.). Mit dem Rückstand im Nacken musste Wesel mehr investieren – und tat das auch. Während Essen zunehmend darauf bedacht war, die Führung zu verwalten, wurden die Gäste mutiger. Das zahlte sich kurz vor Schluss aus: Marvin Nunnendorf brachte den Ball scharf in den Strafraum, Max Mahn verwertete direkt zum umjubelten Ausgleich (85.). Nachdem Yasar Cakir auf der anderen Seite die direkte Antwort verpasste (87.), stand für beide Seiten eine wohl auch gerechte Punkteteilung zu Buche. Assfelder gibt sich zufrieden Wesels Coach Björn Assfelder zieht nach der schwierigen Partie einen positiven Schlussstrich: "In der jetzigen Situation müssen wir den Punkt auf jeden Fall mitnehmen", sagte der Chefcoach mit Blick auf den Abstiegskampf.

Assfelder zieht ein positives Resümee. – Foto: Markus Becker