"Mussten was ändern": Wesel nach Punktgewinn gegen SGS zufrieden

Während die SG Essen-Schönebeck ohne tabellarisch bedingten Druck in das Heimspiel gegen den PSV Wesel gehen konnte, sah es bei den Gästen wieder ganz anders aus. So bleibt das Team von Björn Assfelder weiter unter dem Strich.
Wesel ging die Partie in einer kompakten Grundformation an und überließ der SGS dabei über weite Strecken den Ball. Abgesehen von einem kurzen Schreckmoment zu Beginn, ließ Wesel auch recht wenig zu: In der 5. Spielminute landete ein Querschläger des PSV unglücklich vor den Füßen von Luiz-Simon Kreisköther. Der hatte im Strafraum nur noch Simon Kaiser vor sich, scheiterte aber am schnell herauseilenden Schlussmann (5.). Insgesamt blieb die SGS zwar spielbestimmend, fand aber kaum Wege durch die dicht gestaffelte Weseler Defensive.
Stattdessen setzte der PSV ein erstes Ausrufezeichen: Jost Gerards zog aus rund 20 Metern ab, doch sein vielversprechender Versuch klatschte nur an die Latte (14.). Auch danach blieben klare Torchancen Mangelware. Kurz vor der Pause verpasste Julius Nosal mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze die Führung für Essen (37.).
Im zweiten Durchgang spiegelte sich zunächst wieder das Geschehen aus den ersten 45 Minuten. Essen hatte Vorteile in Sachen Ballbesitz, aber noch nicht die zündende Idee, um den Weseler Block zu überwinden. Die Erlösung kam schließlich nach einem Standard. Kreisköther schlug den Eckball auf den Kopf von Anel Corovic, der das Spielgerät ideal per ins lange Eck lenkte (60.).
Mit dem Rückstand im Nacken musste Wesel mehr investieren – und tat das auch. Während Essen zunehmend darauf bedacht war, die Führung zu verwalten, wurden die Gäste mutiger. Das zahlte sich kurz vor Schluss aus: Marvin Nunnendorf brachte den Ball scharf in den Strafraum, Max Mahn verwertete direkt zum umjubelten Ausgleich (85.). Nachdem Yasar Cakir auf der anderen Seite die direkte Antwort verpasste (87.), stand für beide Seiten eine wohl auch gerechte Punkteteilung zu Buche.
Wesels Coach Björn Assfelder zieht nach der schwierigen Partie einen positiven Schlussstrich: "In der jetzigen Situation müssen wir den Punkt auf jeden Fall mitnehmen", sagte der Chefcoach mit Blick auf den Abstiegskampf.
Die grundsätzlich eher zurückhaltende Grundordnung seiner Mannschaft führte er als Reaktion auf die vergangenen Wochen zurück: "Wir haben ja in den letzten Spielen auch relativ viele Gegentore bekommen. Da mussten wir eben was ändern", schildert der 43-Jährige. 0:5 gegen den VfB Speldorf, 3:6 im Kreispokal gegen den SV Haldern, zuvor noch 2:4 gegen den ESC Rellinghausen und 0:6 gegen den 1. FC Lintfort - aus Sicht der Defensive ist der Auftritt an der Ardelhütte also ein klarer Schritt nach vorne. "Wir können uns keine neuen Spieler kaufen, also müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Im Training hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass wir mit dem Ball aktuell nicht ganz so solide sind."
Während die Essener schon vor der Partie mit dem Klassenerhalt planen durften, bleibt es also weiter eng für den PSV. Gegen die DJK BW Mintard (29. März, 15.30 Uhr) wird der Abwehrverbund erneut auf die Probe gestellt.