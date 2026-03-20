SV Scherpenberg setzt sich Derby-Krone auf

Jubel beim SV Scherpenberg. Mit 1:0 bezwangen die Kicker den SV Budberg im Derby und ließen den Rivalen damit auch in der Tabelle hinter sich. Einen echten Befreiungsschlag verbuchte Viktoria Goch für sich. Die DJK Sportfreunde Katernberg wurden beim 6:1 regelrecht aus dem Stadion geschossen. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.
Lange mussten die Fans von Viktoria Goch auf ein Erfolgserlebnis ihrer Mannschaft warten. Zuletzt war die Elf von Kevin Wolze am 30. November siegreich, damals gab es einen 4:0-Erfolg beim GSV Moers. Nun waren es gar sechs Treffer, die zum Erfolg führten. Vor heimischer Kulisse bezwang Goch die DJK Sportfreunde Katernberg mit 6:1. Die Vorentscheidung war zur Pause bereits gefallen, dann bis dahin hatte Levon Kürkciyan einen Doppelpack geschnürt (15./45.) und Maximilian Fuchs das zwischenzeitliche 2:0 erzielt (27.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Palla auf 4:0 (66.), ehe die Essener mit Beginn der Schlussphase den Anschlusstreffer erzielen konnten. Die Viktoria war indes noch nicht satt und legte nach: Jan Wilbers traf zum 5:1 (86.), Kürkciyan vollendete keine zwei Minuten später zum 6:1-Enstand.
Besser hätte der Abend für den SV Scherpenberg kaum laufen können. Im Derby beim SV Budberg gab es nicht nur einen knappen 1:0-Erfolg für den SVS, auch in der Tabelle hat der SVS den Rivalen nun hinter sich gelassen (der direkte Vergleich zählt hier) und hat Tabellenplatz zwei erobert. Mit einem Sieg im Nachholspiel könnte Scherpenberg gar aus eigener Kraft die Spitze übernehmen. Die Hausherren waren zu Beginn das präsentere Team, konnten nach gerade einmal zehn Minuten schon fünf Eckbälle in der eigenen Statistik notieren, die aber allesamt ohne Ertrag blieben. Scherpenberg wurde in der Folge immer stärker, dennoch ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war die Partie zerfahrener und geprägt von zahlreichen Ballverlusten. In dieser Phase gelang dem Gast der Führungstreffer. Baha Arslanboga traf zum 1:0 nach 54 Zeigerumdrehungen. Mit dem verrinnen der Minuten wurde es hektischer auf dem Platz. Budberg wollte den Ausgleich, doch auch in der fast achtminütigen Nachspielzeit wollte der nicht mehr fallen.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kray
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - Rhenania Bottrop
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: