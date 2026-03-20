SV Scherpenberg setzt sich Derby-Krone auf Mit 1:0 hat der SV Scherpenberg das Derby gegen den SV Budberg gewonnen, Viktoria Goch feierte gegen die Sportfreunde Katernberg ein echtes Schützenfest. von Marcel Eichholz · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser

Baha Arslanboga wurde zum Scherpenberger Derby-Held. – Foto: David Zimmer

Jubel beim SV Scherpenberg. Mit 1:0 bezwangen die Kicker den SV Budberg im Derby und ließen den Rivalen damit auch in der Tabelle hinter sich. Einen echten Befreiungsschlag verbuchte Viktoria Goch für sich. Die DJK Sportfreunde Katernberg wurden beim 6:1 regelrecht aus dem Stadion geschossen. Klassen-Primus ESC Rellinghausen ist sonntags beim formstarken VfB Speldorf im Einsatz, der kriselnde VfB Bottrop reist zur DJK Blau-Weiß Mintard. Im wichtigen Kellerduell stehen sich die Sportfreunde Hamborn 07 und der FC Kray gegenüber. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

Lange mussten die Fans von Viktoria Goch auf ein Erfolgserlebnis ihrer Mannschaft warten. Zuletzt war die Elf von Kevin Wolze am 30. November siegreich, damals gab es einen 4:0-Erfolg beim GSV Moers. Nun waren es gar sechs Treffer, die zum Erfolg führten. Vor heimischer Kulisse bezwang Goch die DJK Sportfreunde Katernberg mit 6:1. Die Vorentscheidung war zur Pause bereits gefallen, dann bis dahin hatte Levon Kürkciyan einen Doppelpack geschnürt (15./45.) und Maximilian Fuchs das zwischenzeitliche 2:0 erzielt (27.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Palla auf 4:0 (66.), ehe die Essener mit Beginn der Schlussphase den Anschlusstreffer erzielen konnten. Die Viktoria war indes noch nicht satt und legte nach: Jan Wilbers traf zum 5:1 (86.), Kürkciyan vollendete keine zwei Minuten später zum 6:1-Enstand.

SV Scherpenberg hat gleich doppelt Grund zur Freude