Trainer Mike Probst und der SV Bruckmühl konnten ihre Tabellenführung weiter ausbauen. – Foto: Thomas Martner

LL SO: Last-Minute-Sieg für SV Bruckmühl - Dreifach-Rot in Traunstein 18. Spieltag

Am Samstagnachmittag standen in der Landesliga Südost acht Partien an. Der SV Bruckmühl konnte mit einem Last-Minute-Dreier die Tabellenführung ausbauen, da Verfolger Ampfing in Holzkirchen verlor. Geretsried, Schwaig und Pullach sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Spiele am Samstag

Tabellenschlusslicht TSV Brunnthal luchste dem ASV Dachau am Samstagnachmittag einen Punkt ab, bleibt allerdings weiter abgeschlagen. Der Rückstand aufs rettenden Ufer beträgt bereits zehn Punkte. Andreas Roth brachte die Dachauer nach einer guten halben Stunde in Führung und war sich der drei Punkte schon fast sicher, ehe Simon Neulinger in der Nachspielzeit den 1:1 Ausgleichstreffer für Brunnthal markierte. TSV Brunnthal – ASV Dachau 1:1

TSV Brunnthal: Maximilian Geisbauer, Daniel Richter, Simon Neulinger, Noah Greiner (59. Oliver Lindenauer), Jonas Betzler, Luis Fischer, Marc Nagel, Vincent Klaß (90. Quirin Wullrich), Elia Ceschin, Josef Diller (66. Fabian Porr), Maximilian Brunner (75. Sebastian Seubert) - Trainer: Raphael Schwanthaler

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos, Christian Roth, Fabian Liedl, Thomas Rieger, Leon Schleich, Andreas Roth, Maximilian Bergner (70. Nicolas Peterfy), Mateo Velic (62. Jonas Dworsky), Sebastian Mack - Trainer: Manuel Haupt

Schiedsrichter: Philipp Sofsky (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Andreas Roth (33.), 1:1 Simon Neulinger (90.+2)

Der SV Bruckmühl musste am 18. Spieltag gegen den SSV Eggenfelden antreten und sicherte seine Tabellenführung mit einem Sieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte sah es allerdings lange danach aus, als würde das Team von Trainer Mike Probst zu hause Punkte lassen. In der vierten Minute der Nachspielzeit folgte dann aber der Schock für Eggenfelden. Timo Schmidhuber verursachte einen Foulelfmeter und und flog dafür zu allem Überfluss noch mit Gelb-Rot vom Platz. Maximilian Pichler verwandelte anschließend zum 1:0 Siegtreffer. SV Bruckmühl – SSV Eggenfelden 1:0

SV Bruckmühl: Markus Stiglmeir, Philipp Keller, Maximilian Pichler, Thomas Festl, Patrick Kunze, Ludwig Peetz (88. Maurice Koller), Gerhard Stannek, Maximilian Gürtler, Daniel Kobl, Sebastian Marx (68. Andreas Wechselberger), Franz Xaver Schreder (76. Genti Krasniqi) - Trainer: Mike Probst

SSV Eggenfelden: Marius Koskowski, Francisco Manasse, Daniel Kerscher, Raphael Schmidhuber, Timo Schmidhuber, Tobias Huber, Nico Daffner (82. Simon Schie), Alexander Gordok (67. Jakob Reichholf), Lukas Hochstetter (67. Maximilian Grötzinger), Daniel Ungur, Paul Angermeier (87. Malick Cessay) - Trainer: Tobias Huber

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Unterhaching) - Zuschauer: 217

Tore: 1:0 Maximilian Pichler (90.+5 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Timo Schmidhuber (94./SSV Eggenfelden/)

Die SpVgg Landshut konnte im Kampf um die Aufstiegsränge einen wichtigen Dreier gegen Mitkonkurrent SB Chiemgau Traunstein einfahren und steht jetzt auf Rang drei. Damit ist der Aufstiegsrelegationsplatz nur noch zwei Punkte entfernt. In der ersten Halbzeit lief jedoch noch alles für Traunstein, die mit einer 1:0 Führung durch Mark Kremer in die Pause gingen. Die Landshuter kamen allerdings hellwach aus der Kabine und glichen in Person von Fabian Past direkt nach dem Wiederanpfiff aus. In der Schlussphase sicherten dann Alexander Hogl vom Punkt und Stephen König den Dreier für die SpVgg. Schiedsrichter Yannick Eberhardt hatte alle Hände voll zu tun und schickte in der 90. Minute gleich drei Spieler gleichzeitig mit glatt Rot vom Platz. SB Chiemgau Traunstein – SpVgg Landshut 1:3

SB Chiemgau Traunstein: Alin Goia, Hannes Kraus, Waldemar Daniel, Emil Tersteegen (86. Patrick Dressl), Gentian Vokri, Kenan Smajlovic, Vegard Salihu, Mevlud Sherifi, Julian Höllen, Mark Kremer (77. Danijel Majdancevic), Jakob Warweg (77. Mihael Paranos)

SpVgg Landshut: Johannes Huber, Yannick Justvan, Alexander Hagl, Lucas Biberger (87. Florentin Seferi), Jannik Vom Hofe (46. Kilian Maul), Stefan Alschinger, Dominik Past, Dejan Ignjatic, Kevin Pino Tellez, Fabian Past (80. Bastian Aimer), Stephan König - Trainer: Christian Endler

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (Burgberg) - Zuschauer: 295

Tore: 1:0 Mark Kremer (25.), 1:1 Fabian Past (46.), 1:2 Alexander Hagl (72. Foulelfmeter), 1:3 Stephan König (76.)

Rot: Vegard Salihu (90./SB Chiemgau Traunstein/)

Rot: Julian Höllen (90./SB Chiemgau Traunstein/)

Rot: Kevin Pino Tellez (90./SpVgg Landshut/)

Dem TuS Geretsried ist in Freising ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelungen. Damit liegt der TuS zwar immer noch auf dem vorletzten Tabellenplatz hat jetzt aber nur noch drei Punkte Rückstand auf eben den SE Freising und die Nicht-Abstiegszone. Sebastian Schrills stellte in der 27. Minute die Führung her, Fabian Löw unterlief wenig später ein Eigentor. So ging es mit 2:0 in die Pause, welche die Geretsrieder auch bis kurz vor Schluss verteidigten. Luka Brudtloff verkürzte in der 88. Minute nochmal für Freising, konnte den Sieg aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Spätestens mit der Gelb-Roten karte für Florian Schmuckermeier in der Nachspielzeit war die Niederlage aus SCEF-Sicht besiegelt. SC Eintracht Freising – TuS Geretsried 1:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Fabian Löw (46. Niklas Tatzer), Johannes Kleidorfer (87. Luka Brudtloff), Vitus Kirchberger, Frederic Rist, Jonas Mayr, Domagoj Tiric, Florian Bittner, Felix Fischer, Florian Schmuckermeier, Felix Günzel (20. Marcos Hones) (58. Christian Schmuckermeier)

TuS Geretsried: Sebastian Untch, Christian Wiedenhofer, Leonardo Lajqi (70. Fabian Bauer), Fabio Pech (73. Michael Öttl), Lukas Kellner, Fabijan Podunavac, Jonas Kirschner, Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Johannes Bahnmüller (70. Anton Berger), Sebastian Schrills - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 61

Tore: 0:1 Sebastian Schrills (27.), 0:2 Fabian Löw (39. Eigentor), 1:2 Luka Brudtloff (88.)

Gelb-Rot: Florian Schmuckermeier (92./SC Eintracht Freising/)

Dem TuS Holzkirchen gelang am Samstagnachmittag ein Überraschungssieg beim Spitzenteam TSV Ampfing und konnte sich damit etwas von der Abstiegszone absetzen. Die Ampfinger dagegen verpassten es mit einem Sieg dem SV Bruckmühl die Tabellenführung streitig zu machen. Eigentlich startete der TSV gut in die Partie und ging durch ein Eigentor von Aron Mättig nach einer Viertelstunde in Führung, welche bis zur Pause Bestand hatte. Mitte der zweiten Hälfte glich Tobias Seidl aus, ehe Holzkirchen mit dem 1:2 den nächsten Nackenschlag verkraften musste. Wieder war es ein Eigentor. Der Unglücksrabe hieß diesmal Alexander Zetterer. Doch der TuS steckte nicht auf und drehte in der Schlussviertelstunde durch Tore von Christopher Korkor und Yasin Keskin die Partie. TuS Holzkirchen – TSV Ampfing 3:2

TuS Holzkirchen: Benedikt Zeisel, Aron Mättig, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Alexander Mehring, Florian Siebler, Pirmin Lindner (69. Maximilian Drum), Christopher Korkor, Leander Haunolder, Anes Ziljkic (79. Yasin Keskin), Tobias Seidl - Trainer: Josef Albersinger

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Teodor Popa (87. Lyubomir Veselov), Kodjovi Koussou, Michael Steppan, Atakan Akdemir (46. Marcell Arnold), Timo Pagler (87. Marcel Meingaßner), Irfan Selimovic, Daniel Toma (71. Mateo Cacic), Mike Opara, Valentino Gavric - Trainer: Rainer Elfinger

Schiedsrichter: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Aron Mättig (15. Eigentor), 1:1 Tobias Seidl (67.), 1:2 Alexander Zetterer (71. Eigentor), 2:2 Christopher Korkor (77.), 3:2 Yasin Keskin (82.)

Der Kirchheimer SC fuhr einen souveränen 3:0 Erfolg bei Aufsteiger VfB Forstinning ein und hat damit den Anschluss an die Aufstiegsplätze wiederhergestellt. Luca Mauerer stellte nach 24 Minuten den 1:0 Halbzeitstand her. Alessandro Cazorla netzte noch vor der 60. Minute doppelt und erhöhte das Ergebnis. Kirchheim brachte die 3:0 Führung daraufhin ungefährdet über die Zeit. VfB Forstinning – Kirchheimer SC 0:3

VfB Forstinning: Marko Susac, Ivan Sadric, Marco Rastel (66. Felix Meier), Kenan Numanovic, Nico Weismor, Mustapha Sillah, Abdelilah Erraji, Marko Nikolic, Korbinian Hollerieth (66. Simon Kürbs), Dominik Damjanovic (88. Ivan Bacak), Mohamed Majd Al Hosaini (53. Abdullah Aynaci) - Trainer: Ivica Coric

Kirchheimer SC: Martin Egner, Thomas Branco De Brito (53. Andrii Hert), Philipp Maiberger, Marinus Bachleitner, Sebastian Zielke, Korbinian Vollmann, Denis Zabolotnyi (82. Marco Flohrs), Alessandro Cazorla, Peter Schmöller (62. Fedja Huskic), Kerim Özdemir (78. Benjamin Murga), Luca Mauerer (70. Marco Wilms) - Trainer: Steven Toy

Schiedsrichter: Maximilian Großmann (Weigendorf) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Luca Mauerer (24.), 0:2 Alessandro Cazorla (48.), 0:3 Alessandro Cazorla (56.)

Die Sportfreunde aus Schwaig sammelten in Karlsfeld drei wichtige Punkte im Tabellenkeller und haben jetzt nur noch zwei Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Raffael Ascher sorgte kurz vor der Pause für das 1:0. Die Führung hatte Bestand bis Michael Dietl nach gut einer Stunde den Ausgleich für das Heimteam herstellte. Danach sah lange so aus als müssten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen, doch Maximilian Buchauer setzte in der zweiten Minute den Lucky-Punch und Schwaig nahm den Dreier mit nach Hause. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Sportfreunde Schwaig 1:2

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Lukas Paunert, Dominik Pöhlmann (62. Marco Schlittmeier), Kubilay Celik, Lorenzo Kehl (62. Christoph Traub), Jonas Eicher, Dominik Schäffer (82. Marko Juric), Fabian Schäffer (46. Fitim Raqi), Abdul Bangura (82. Florian Schrattenecker), Michael Dietl - Trainer: Ugur Alkan

FC Sportfreunde Schwaig: Jannis Sternberg, Daniel Fichtlscherer, Johannes Empl (69. Simon Georgakos), Tobias Jell, Mario Simak, Nils Wölken, Tobias Bartl (60. Mateus Hones), Bilal Ibrahim (86. Maximilian Buchauer), Vincent Sommer (79. Florian Fink), Benjamin Held (60. Lucas Hones), Raffael Ascher

Schiedsrichter: Alexander Stadler (Mariakirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Raffael Ascher (41.), 1:1 Michael Dietl (61.), 1:2 Maximilian Buchauer (90.+2)

Der SV Pullach konnte das Heimspiel gegen den TSV Wasserburg für sich entscheiden. Ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf, denn der SVP hat jetzt genauso viele Punkte wie der 13. Freising auf dem Konto. Nam Max Nguyen sorgte vor der Pause für das wichtige 1:0. Sepp-Renee Kollie tat den Pullachern dann mit seinem Eigentor in der 55. Minute einen Gefallen und baute die Führung aus, an der es bis zum Ende nichts mehr zu rütteln gab. SV Pullach – TSV 1880 Wasserburg 2:0

SV Pullach: Marijan Krasnic, Nils Allmang (57. Henry Böhm), Andrej Ogorodnik, Fabian Lamotte, Luis Yanis Marseiler, Mathis Horndasch, Marko Tomicic (87. Facundo Scurti), Keita Kawai, Dominik Bacher, Maximilian Stapf (93. Solomon Effiong), Nam Max Nguyen - Trainer: Fabian Lamotte

TSV 1880 Wasserburg: Andreas Dumpler, Sepp-Renee Kollie, Matthias Rauscher (72. Michael Kokocinski), Daniel Kononenko, Moritz Knauer, Maximilian Höhensteiger, Bruno Ferreira Goncalves (64. Manuel Kerschbaum), Michael Neumeier, Marko Dukic (64. Daniel Vorderwestner), Janik Vieregg, Michael Barthuber (46. Luca Wagner) - Trainer: Harald Mayer

Schiedsrichter: Tobias Kinberger (Neugablonz) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Nam Max Nguyen (25.), 2:0 Sepp-Renee Kollie (55. Eigentor) Spiel am Freitagabend