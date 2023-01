Liliencup: Top-Talente und ihr erfolgreicher Werdegang Viele spätere Top-Stars liefen einst beim Wiesbadener Liliencup auf

Wiesbaden. In diesem Jahr geht der Wiesbadener Liliencup in die 28. Auflage. Das traditionsreiche Hallenfußball-Spektakel der U-17-Nachwuchskicker ging erstmals 1994 an den Start. Einige der Fußballer, die einst beim Liliencup am Ball waren, schnürten später für internationale Top-Clubs die Schuhe. So traten beispielsweise schon Thomas Müller, Lukas Podolski oder Kai Havertz in der Wiesbadener Halle am Platz der deutschen Einheit an.