Liliencup: Positives Fazit mit kleinem Wermutstropfen Auch nach der Pandemie haben die Veranstalter des B-Jugendturniers ein top organisiertes Fußballfest organisiert +++ Polizei muss nach den Feierlichkeiten anrücken

Wiesbaden. Wer am Wochenende in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit zugegen war, der könnte meinen, der Liliencup wäre nie weg gewesen. Denn vieles, was sich beim top besetzten B-Jugendturnier in der hessischen Landeshauptstadt abspielte, erinnerte an die Zeiten vor der Pandemie. Spannung und Klasse in vielen Spielen, top Organisation seitens der Verantwortlichen um Jörg Wintermeyer und Norbert Roth und eine volle Halle an beiden Turniertagen.