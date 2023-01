Eintracht Frankfurt gewinnt den Wiesbadener Liliencup Jung-Adler setzen sich im Finale gegen Rapid Wien durch ++++ Slavia Prag holt sich den dritten Platz +++ Stuttgart wird Fünfter

Wiesbaden. Eine ereignisreiche 28. Auflage des Wiesbadener Liliencups ist zu Ende. Mit einem strahlenden Sieger: Nach einem nervenaufreibenden Finale setzte sich Eintracht Frankfurt gegen Rapid Wien durch und sicherte sich den Titel beim internationalen B-Junioren-Hallenturnier. Platz drei holte sich Slavia Prag gegen den FSV Mainz 05, der fünfte Rang ging an den VfB Stuttgart.

Eine kleine Motivationsspritze gab es vor dem Spiel für die SGE, aus den Boxen tönte das 069-Lied von "Haftbefehl". Rapid trat sicher mit dem Willen an, das Ergebnis aus dem Gruppenspiel zu wiederholen, damals siegte die Österreicher mit 4:1 nach einem vorigen 0:1-Rückstand. Und den galt es auch im Finale wettzumachen. Denn Ayoub Chaikhoun brachte die SGE früh in Front. Doch der Ausgleich folgte nur eine Minute später, durch Jovan Zivkovic (10. Turniertor). Und der nächste Treffer folgte sogleich, diesmal wieder für Frankfurt. Kapitän Noah Fenyö stellte auf 2:1. Und die Eintracht legte nach: Maurice Spahn war nach feinem Querpass von links zur Stelle, jagte das Leder in den Winkel zum 3:1 - es war Frankfurts bestes Turnierspiel bislang. Und dann unterlief auch noch Rapid Kapitän ein bitteres Eigentor, einen hohen Ball wollte Kapitän Lorenz Seladits zum eigenen Keeper köpfen. Doch der stand im anderen Eck, der Ball trudelte zum 1:4 aus Rapid-Sicht ins Netz. Die Wiener versuchten alles, doch das Frankfurter Tor war wie zugenagelt. Dazu zeigte SGE-Rückhalt Amil Siljevic einige spektakuläre Paraden.

Den Liveticker zum Nachlesen aller Highlights findet ihr hier.

Spiel um Platz 3