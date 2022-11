"Lieber als Verteidiger kein Gegentor, als vorne selbst zu treffen" Nachspielzeit mit Nikolaj Michel +++ Allrounder des TSV Armsheim-Schimsheim sorgte am Wochenende mit einem Viererpack für Furore +++ Seine präferierte Position bleibt trotzdem die des Innenverteidigers

In unserer Interview-Rubrik "Nachspielzeit" befragen wir wöchentlich in lockerem Rahmen interessante Spieler, Trainer oder Persönlichkeiten der Region über ihren Verein und ihre persönlichen Ziele. Heute zu Gast: Nikolaj Michel. In der Regel läuft er für den TSV Armsheim-Schimsheim als Innenverteidiger auf. Aufgrund personeller Engpässe muss der gelernte Verteidiger in der aktuellen Saison auch des Öfteren im Angriff auflaufen. Besonders viel Zeit zur Eingewöhnung auf der ungewohnten Position benötigt der Allrounder mit der Trikotnummer neun nicht. Am Freitag drehte sein Team, auch aufgrund seiner vier Treffer, einen 0:3-Rückstand gegen den FSV Osthofen in einen 8:3-Sieg. Was nimmt sein Team aus diesem Spiel mit und könnte dieser Sieg ein Knotenlöser sein?