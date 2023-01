Lechhausen setzt auf Kalkbrenner Kreisklassist verlänert mit seinem Trainer um ein Jahr

Der ehemalige Landesligist führt in der Kreisklasse Mitte mit 35 Punkten vor dem TSV Merching (33) und SV Hammerschmiede (32) das Feld an und peilt den Wiederaufstieg in die Kreisliga an. „Das ist unser erklärtes Ziel“, bestätigt Starowetzky. Auch ein Großteil der Spieler habe für die kommende Spielzeit bereits zugesagt.