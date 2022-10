Gipfeltreffen in der Sonthofer Baumit-Arena 1. FC Sonthofen als Tabellenzweiter empfängt den Spitzenreiter VfL Kaufering

Am Samstag kommt es in der Landesliga-Südwest zu einem richtigen „Gipfeltreffen“, wenn der 1. FC Sonthofen um 14.30 Uhr in der heimischen Baumit-Arena als Tabellenzweiter den Spitzenreiter VfL Kaufering empfängt. Die Sonthofer Kicker haben sich für diese anstehende schwere Aufgabe am vergangenen Wochenende viel Selbstvertrauen geholt und zeigten sich bekanntlich beim 4:1 Sieg in Mering richtig treffsicher.

In der Landesliga-Südwest geht es heuer an der Tabellenspitze richtig eng zu. Der VfL Kaufering (1./29), 1.FC Sonthofen (2./28), FC Kempten (3./27) und der FC Ehekirchen (4./25) liegen derzeit im Kampf um die Spitze alle gut im Rennen. Für Spannung scheint am heutigen 15. Spieltag also gesorgt zu sein. Die Hausherren sind dem Tabellenführer durch den Sieg am vergangenen Samstag und dem gleichzeitigen 1:1 Unentschieden des VfL in Gilching auf den Pelz gerückt und könnten bei einem weiteren „Dreier“ wieder vorbeiziehen. Die Gäste haben allerdings nach ihrem Aufstieg eine sensationelle Entwicklung genommen, sind sehr stabil und seit 12 Spielen ungeschlagen (7 Siege, 5 Unentschieden). Trainer Benjamin Enthart hat da eine tolle Arbeit geleistet. Im Sonthofer Lager weiß man um die Stärken des Gegners. FCS-Coach Benjamin Müller und sein Team werden alles in die Waag-Schale werfen, um die Heimbilanz zu verbessern, denn da ist der FCS nur Mittelmaß.