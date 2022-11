Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller – SG Antdorf/Iffeldorf schöpft Hoffnung für die Rückrunde Trotz Horrorrunde regiert bei Antdorf/Iffeldorf die Zuversicht

Es war an der Zeit, ein paar Dinge grundlegend zu ändern nach diesem Horror einer Fußballsaison, auf die niemand in den Dörfern stolz ist. Ganze fünf Punkte hat die neu gegründete Spielgemeinschaft in 14 Partien der Kreisklasse geholt. Der neue Modus ermöglicht einen Neustart, der dringend nötig ist.

Was ist alles passiert? Zunächst ist Ernst Winkler zurück, der Ernstl, der in erfolgreichen Kreisliga-Jahren die Fußballsparte angeführt hat. Bei der SG installieren sie ihn als eine Art Sportlichen Leiter. Zweitens haben die Kooperationspartner fünf Neuzugänge aufgetrieben, vier davon für die Erste Mannschaft. Die Namen bleiben fürs Erste noch geheim, aber unterschrieben haben sie ihre Aufnahmeanträge schon, sagt Markus Winkler, über Jahre eine Größe beim ASV und mit Aleksandar Simic Trainer des Teams. Zuletzt haben sie nachgeholt, was im Sommer grob verfehlt wurde: Sie planen die Vorbereitung auf die Rückrunde minutiös. Es gibt ein Trainingslager mit über 25 Spielern. Testspiele stehen unter anderem gegen drei Kreisligisten an. Und regelmäßig üben wollen sie auch wieder. „Es rührt sich wieder was“, verkündet Markus Winkler. Das ließe sich auch weit weniger freundlich übersetzen: Die Fußballer aus Antdorf und Iffeldorf sind noch nicht tot.

Diesen Eindruck hatte man ja bekommen können nach zuletzt zwölf sieglosen Partien in Serie. „Schlechter kann’s nicht mehr laufen“, hält auch Markus Winkler fest, der trotz seines Alters (32) und Verletzungen (unter anderem am Kreuzband) ein Antreiber zum Vorzeigen ist. Er hat sogar seine Rekonvaleszenz verfrüht beendet, um seinem Heimatklub zu helfen. Wie sich die Mannschaft in diese missliche Lage hineinmanövriert hat, möchte man von ihm wissen. Winkler kann den Anfang des Übels ziemlich gut zurückdatieren – und zwar auf den Juli dieses Fußballjahres.

SG Antdorf/Iffeldorf: In der Vorbereitung zu wenig Spieler im Training

Die Vorbereitung verlief ziemlich bescheiden. Zu wenige kamen ins Training, womöglich auch, weil ihnen die vorige Saison, die mit dem Klassenerhalt im letzten Moment geendet hatte, noch ziemlich nachhing. Winkler erkannte jedenfalls „fehlende Fitness“ bei einem Großteil der Belegschaft. Das projizierte sich auf eine Reihe von Partien, die die SG in den letzten 20 Minuten verlor. Vier Partien endeten mit nur einem Tor Differenz zu Ungunsten der Spielgemeinschaft. Das mag das eine oder andere Mal Pech gewesen sein, aber bei dieser Häufung vermeidet Winkler diesen Begriff: „Irgendwann kannst du nicht mehr nur sagen, dass es Pech ist.“