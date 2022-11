Lebensretter in der Kreisliga Kreisliga B2: Der Sieg des Vogelheimer SV wird durch einen Notarzteinsatz zur Nebensache.

Dramatische Szenen spielten sich in der Schlussphase der Partie zwischen dem Vogelheimer SV III und dem ESC Preußen II ab. Mit der letzten Aktion der Begegnung prallten beim Kopfball zwei Spieler zusammen, wovon einer das Bewusstsein verlor. Geistesgegenwärtig eilten Mitspieler und Gegner herbei und retteten dem Kicker, der seine Zunge verschluckt hatte, so das Leben.

So., 30.10.2022, 11:00 Uhr

Es lief bereits die Nachspielzeit im Spiel der Kreisliga B, Gruppe 2, in Essen zwischen der dritten Mannschaft des Vogelheimer SV und der zweiten Garde des ESC Preußen. Sportlich war es ein enges Duell, bei dem die Preußen in der Nachspielzeit auf den Ausgleich drängten. Hatten sie zur Pause noch mit 3:1 geführt, nutzte der VSV die Minuten nach dem Seitenwechsel und glich innerhalb von nur vier Zeigerumdrehungen aus. In Führung gingen sie zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit durch Kevin Bonke.

Als letzte Aktion des Spiels gab es noch einmal eine Ecke für die Preußen, die sich mit allen Feldspielern und dem Torhüter im gegnerischen Strafraum einfanden. Der Ball kam hoch in den Sechzehner, mehrere Spieler gingen zum Kopfball hoch und zwei von ihnen prallten unglücklich und mit voller Wucht mit den Köpfen gegeneinander. Während der Preußen-Akteur sich kurz schüttelte, dann aber wieder aufstehen konnte, erwischte es den Vogelheimer deutlich schlimmer. Auf einem Video ist die Szene zu sehen, in deren Folge der Spieler auf dem Boden zusammensackte. In diesem Moment beendete der Unparteiische auch die Partie.

Gegenspieler wird zum Lebensretter

"Ich war ganz in der Nähe und habe sofort gesehen, dass mit ihm etwas nicht stimmt", schilderte Preußen-Spieler Hakim Mesbahi in der WAZ. Gemeinsam mit seinem Mitspieler Muhammet Ekin und VSV-Kicker Almir Barucic eilte er geistesgegenwärtig zu Hilfe. "Er wollte sich noch aufrappeln, aber dann hat er die Augen verdreht, ist blau angelaufen ist und hat keine Luft gekriegt hat. Er hatte seine Zunge verschluckt. Wir haben ihn in die stabile Seitenlage gebracht, seinen Kopf hochgenommen und versucht, seinen Mund weit zu öffnen, damit wir die Zunge aus dem Hals holen können. Das war nicht einfach, er hat uns dabei auch gebissen, aber letztlich hat es geklappt", führte er die Situation weiter aus.