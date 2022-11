Landesliga-Derby zum Abschluss Am Samstag um 17 Uhr erwartet die SG Hüffelsheim die Kreuznacher Eintracht +++ Völlig unterschiedliche Voraussetzungen

HÜFFELSHEIM/BAD KREUZNACH. Es sind „LaLiga“-Derbywochen im Fußballkreis Bad Kreuznach. Wieder einmal. Am Samstag um 17 Uhr treffen am Hüffelsheimer Palmenstein die gastgebende SGH und die SG Eintracht aufeinander. Das alleine verspricht schon ausreichend Spannung und wird wieder mehrere Hundert Zuschauer an den neuen Kunstrasen locken.