Landesliga: Der VfB Bottrop ist regelrecht im freien Fall Der Aufsteiger unterlag dem SV Blau-Weiß Dingden 1:3 (0:2). Die Schwarz-Weißen stehen nun auf einem Abstiegsplatz. Alpay Cin droht mit einer Knieverletzung lange auszufallen.

Landesligist VfB Bottrop hat die jüngsten fünf Partien verloren, den letzten Sieg holte der Aufsteiger Anfang September. Die Formkurve zeigt steil nach unten. Wenig verwunderlich also, dass die Schwarz-Weißen nun auch in der Abstiegszone angekommen sind. Der gute Saisonstart scheint in Bottrop mittlerweile vergessen zu sein.