Landesliga 2 live: ESC Rellinghausen ist in der Verfolgerrolle

Mit dem Derbysieg gegen den 1. FC Lintfort hat der SV Scherpenberg am Maifeiertag die Tabellenführung in der Landesliga, Gruppe 2, übernommen und es nun allein in der Hand, ob es zum Aufstieg in die Oberliga Niederrhein reicht oder nicht. Am Samstag setzte sich der Mülheimer FC 97 mit 6:0 gegen Rhenania Bottrop durch und kam damit dem Klassenerhalt ein kleines Stück näher. So geht es am Sonntag weiter.
Levon Kürkciyan ist kaum zu bremsen. Der Angreifer sorgt fast im Alleingang für den Gocher Sieg.
Der SV Scherpenberg übernimmt nach dem Derbyerfolg gegen den 1. FC Lintfort die Tabellenführung in der Landesliga, Gruppe 2.
Mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht Rhenania Bottrop hat der Mülheimer FC 97 einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Ende stand ein überzeugender 6:0-Erfolg, bei dem ein Spieler besonders herausragte. Mit einem Dreierpack brachte Oben Robert Molango seine Mannschaft noch vor der Pause in eine gute Ausgangslage. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Selim Enes Aydogdu mit einem Traumtor aus 30 Metern auf 4:0 (62.). Das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte Ava Kader (70.), ehe Naim El Barkani kurz vor dem Ende der Partie das halbe Dutzend voll machte (87.).
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
So., 10.05.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - FC Kray
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07
32. Spieltag
Sa., 16.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - Rhenania Bottrop
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Budberg - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - PSV Wesel
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Kray - VfB Bottrop
So., 17.05.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - 1. FC Lintfort
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - ESC Rellinghausen
So., 17.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Speldorf
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