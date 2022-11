Kulmain prüft Vorbach auf Herz und Nieren Beim Bezirksligaabsteiger steht die Kaufmann-Elf vor einer hohen Auswärtshürde, will aber von dort nicht mit leeren Händen heimfahren

Vor einer herausfordernden Auswärtsaufgabe steht am 16. Spieltag der Spitzenreiter der Kreisliga Nord, der FC Vorbach (1./34), muss er doch beim Bezirksligaabsteiger in Kulmain (4./26) Farbe bekennen. Die Kaufmann-Elf wird dort wohl ihr gesamtes Potenzial abrufen müssen, denn der Gastgeber erwartet nach dem Dreier in Schirmitz den Ligaprimus mit breiter Brust und neuem Schwung.

Ein 4:0 gegen den SV Plößberg und damit sieben Zähler aus den letzten vier Begegnungen haben den SVK im ruhigen Fahrwasser des Klassements ankommen lassen. Sieben Zähler Vorsprung zum Relegationsplatz nach 16 Runden, wenn einer diese Bilanz kurz vor der Winterpause den Verantwortlichen in Kohlberg vor der Saison vorgelegt hätte, sie wäre wohl unterschrieben worden. So ist Abteilungsleiter Martin Lehner auch sehr zufrieden: "Endlich haben wir uns mit dem klaren Sieg gegen Plößberg wieder einmal in vollem Maße belohnt. Die dort gezeigte tolle Mannschaftsleistung möchten wir gegen Reuth bestätigen und erneut auf den Platz bringen. Allerdings wird unser Gast selbstbewußt auftreten, hat er doch zuletzt gegen Dießfurt einen klaren Sieg eingefahren. Dennoch wollen wir unsere gute Heimbilanz mit dem fünften Dreier auf eigenem Platz ausbauen".

Beim Auswärtssieg des FC in Haidenaab lieferten sich beide Teams ein sehenswertes Match auf Augenhöhe. Herausragende Torhüterleistungen von C. Reiß (ASV) und N. Wiesnet (FC) sorgten siebzig Minuten für eine ausgeglichene Partie. Schlussendlich siegte die Truppe von Norbert und Christian Ferstl aufgrund der besseren Chancenverwertung in der Schlussphase. Am erfreulichsten ist aber die Nachricht, dass sich Innenverteidiger André Gradl nicht schwerwiegender verletzt hat. Den "Ersthelfern" des ASV und dem Rettungsdienst gilt hierfür der Dank des FC. Mit der SpVgg Schirmitz gastiert am Sonntag ein Bezirksligaabsteiger in Tremmersdorf, der sich nach kurzer Anlaufzeit sehr gut in der Kreisliga zurechtgefunden hat und deswegen zu den Topfavoriten zu zählen ist. Auch wenn den Schirmitzern in den letzten drei Spielen gegen starke Gegner jeweils knapp ein Erfolgserlebnis verwehrt geblieben ist, weiß man im FC-Lager um die spielerischen Qualitäten der Elf von Coach Bafra. Auch wenn es noch lange nicht um die Endplatzierung geht, dürfte für die Elf der Ferstl-Brüder gegen Schirmitz doch das Jupp-Heynckes-Zitat "Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften" zumindest sinngemäß gelten. Mit einer überdurchschnittlichen Verteidigungsleistung kann in diesem Jahr gegen jeden Gegner in der Kreisliga gewonnen werden. Ist die Verteidigungsleistung mäßig, droht gegen alle Teams eine oftmals nicht kalkulierte Niederlage. Wenn dem FC annähernd der gesamte Kader zur Verfügung stehen sollte und das Trainerteam das Gehör der Mannschaft findet, darf man sich auch gegen Schirmitz einen Sieg zutrauen. (Quelle: Roland Lins, FCT)

Auf eine bittere und unnötige Niederlage gegen Kulmain blickt SpVgg-Coach Turan Bafra zurück. Zu viele individuelle Fehler hätten zu den Gegentoren geführt, wenngleich er das Bemühen seiner Mannschaft nicht absprechen könne, es fehle aber aktuell die Gier, um Spiele unbedingt noch umzudrehen. "Der Druck wird größer nach der dritten Pleite in Folge. Mit dem FC Tremmersdorf wartet nun der nächste harte Brocken auf uns, verfügt der FC doch mit 42 Toren über den besten Angriff der Liga. Mit unserer aktuell löchrigen Abwehr wird es deshalb schwer, hinten dicht zu machen. Blicken wir auf den Formbarometer, sind wir wahrlich kein Favorit. Dennoch haben wir in der Vorrunde bewiesen, dass wir gegen jede Mannschaft mithalten können. In bin der festen Überzeugung, dass der Wille da ist, um in Tremmersdorf zu bestehen. Aber nur Bemühen und Ballgeschiebe wird nicht reichen. Wir müssen dagegen halten und individuelle Fehler vermeiden", so der Trainer des Tabellendritten.