Kronwald übernimmt ab Sommer in Kürnbach Landesliga Rhein-Neckar +++ Der TSV hat einen neuen Trainer gefunden

Aktuell ist Kronwald noch Trainer des FV Elsenz in Kreisliga A. „Wir haben uns frühzeitig festgelegt, dass wir entweder einen Spielertrainer oder einen erfahrenen Coach favorisieren“, so 1. Vorsitzender Genc. Mit Kronwald fiel die Entscheidung nun auf zweiteres. „Nach dem für den TSV unüblich turbulenten Jahr auf der Trainerposition, war uns wichtig einen Trainer zu finden, der für ganz viel Kontinuität steht. Mike hat in seinen Vereinen immer langfristig gearbeitet, die Mannschaften Stück für Stück weiterentwickelt und dass, ohne sich durch Rückschläge aus der Ruhe bringen zu lassen. Auch als Spieler hat er in der Oberliga und Verbandsliga sehr viel Erfahrung sammeln können“.