Kreispokal: Politis' hoffnungsvolles Debüt bei Hellas Kreisoberligist Schierstein unterliegt Verbandsligist Biebrich 02 mit 3:4 +++ Neuer Coach sagt: "Man konnte keinen Klassenunterschied erkennen"

Schierstein. Am Ende stand das Aus in der zweiten Pokalrunde für den FSV Hellas Schierstein beim ersten Spiel des neuen Trainers Athanasios "Saki" Politis. Doch dieser Auftritt macht Mut für die kommenden Aufgaben in der Kreisoberliga. Der Gruppenliga-Absteiger musste sich dem Verbandsligisten FV Biebrich nach großem Kampf mit 3:4 (1:1) geschlagen geben.