0:5 bei 06: Germania-Trauma in Kastel

Germania-Trauma in Kastel Kreisoberliga-Tabellenführer verliert das Spiel, muss die Verletzung von Luigi Riggio verkraften und wird Opfer eines Kabinen-Diebstahls

Nach Chipball von Jonas Kotb brachte Kevin Kierek die Gastgeber nach einer halben Stunde in Front. Vor und nach der Halbzeit legte Okan Akyüz mit zwei sehenswerten Distanzschüssen nach (40./60.). Auch an den Toren vier und fünf war Akyüz beteiligt, indem er jeweils den Torschützen Jonas Kotb in Szene setzte (83./84.). „Wir waren von der ersten Minute an voll da, waren überlegen und bissiger. Keiner ist leistungsmäßig abgefallen“, sprach Kastels Thomas Nikelski von einem Teamprodukt der Startelf, die durchspielte. Mit Christian Neumann bildet er das Trainergespann der 06er, die in der Defensive vor gerade mal etwa 70 Zuschauern kaum etwas zuließen.

Die Kasteler Sternstunde gegen den Tabellenführer stimmte Nikelski zugleich auch nachdenklich. Gegen Teams aus dem vorderen Bereich ist die Mannschaft offenbar immer voll da, wie etwa in der ersten Saisonphase beim 1:0-Erfolg in Delkenheim, um andererseits im Oktober hintereinander in Nordenstadt und gegen Naurod zu verlieren. „Das ist wohl alles reine Kopfsache bei uns“, sagt der Coach. Auf jeden Fall bewegt sich der Ex-Gruppenligist, bei dem Miro Müller nach abgelaufener Sperre wieder in die Stammelf gerückt war, im Bannkreis von Platz zwei, der zur Teilnahme an Aufstiegsspielen berechtigt. Nach spielfreiem Wochenende steht am 27. November das Rückspiel gegen den SV Erbenheim an. Im Hinspiel hatte es eine aus Kasteler Sicht denkbar unglückliche 0:1-Niederlage gegeben.