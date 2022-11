Kreispokal Duisburg: Der Mülheimer FC fliegt nachträglich raus Das Achtelfinale des Kreispokals Duisburg findet ohne den sportlich qualifizierten Titelverteidiger Mülheimer FC statt.

Der MFC war trotz sportlicher Qualifikation nicht im Lostopf, denn der Landesligist soll einen nicht spielberechtigten Akteur gegen Saarn eingesetzt haben und verpasst damit den Niederrheinpokal. Der A-Ligist hat sich somit nachträglich für das Achtelfinale qualifiziert und trifft dort auf Rheinland Hamborn. Als einziger verbliebener Landesligist ist der SV Genc Osman Duisburg jetzt der Top-Favorit auf den Titel. Das Weiterkommen ist bei der Spvgg Meiderich 06/95 aber alles andere als garantiert.

Die Achtelfinal-Paarungen

Die Auslosung hat folgende Spiele ergeben:

So., 12.02.23 00:00 Uhr DSC Preußen - SV Rhenania Hamborn

So., 12.02.23 00:00 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger SV 1900

So., 12.02.23 00:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Rheinland Hamborn

So., 12.02.23 00:00 Uhr SV Glückauf Möllen - SuS 09 Dinslaken

So., 12.02.23 00:00 Uhr SC Wacker Dinslaken - Viktoria Buchholz

So., 12.02.23 00:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Fatihspor Mülheim

So., 12.02.23 00:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg

So., 12.02.23 00:00 Uhr TuS Mündelheim - Duisburger FV 08

Die zeitgenaue Ansetzung steht noch nicht fest, das Zieldatum ist aber der 12. Februar im kommenden Jahr. „Wer aber schon jetzt im November spielen möchte, kann das auch gern tun“, erklärt Michael Krieger, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, der Rheinischen Post.

So lief Runde 3

TuS Mündelheim – Mülheimer SV 07 6:5 n.E.

Schiedsrichter: Usta () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Schmack (38.), 2:0 Geiss (66.), 2:1 Schnell (68.), 2:2 Ellmann (84.), 2:3 Bayram (110.), 3:3 Geiss (120.+2), 3:4 Ellmann (121. i.E.), 4:4 Theisen (121. i.E.), 4:5 Zuweis (121. i.E.), 5:5 Sall (121. i.E.), 6:5 Ponczeck (121. i.E.)



1. FC Mülheim-Styrum – DSC Preußen 3:4

Schiedsrichter: Ilgar (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Fritz-Sanchez (29.), 1:1 Bentaleb (43. Handelfmeter), 1:2 Busch (45. Handelfmeter), 2:2 Siminenko (47.), 2:3 Fritz-Sanchez (66. Foulelfmeter), 2:4 Busch (78.), 3:4 Hysenlekaj (80.)

Rot: Aksu (44./1. FC Mülheim-Styrum/Handspiel)



Rheinland Hamborn – VfB Speldorf 2:1

Schiedsrichter: Linneweber () - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kozan (53.), 2:0 Osei (77.), 2:1 Öztürk (90.+3)



ETuS Bissingheim – SV Glückauf Möllen 0:2

Schiedsrichter: Kalyoncu (Duisburg) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Grzeskowiak (57. Foulelfmeter), 0:2 Dema (89.)



SuS Viktoria Wehofen – SC Croatia Mülheim 0:1

Schiedsrichter: Dreier () - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Stoicic (55.)



TuSpo Saarn 1908 – Mülheimer FC 97 1:3 -- nachträgliche Wertung zugunsten von Saarn

Schiedsrichter: Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Yildirim (9.), 0:2 Barone (19.), 0:3 Copcu (43.), 1:3 Uthayakumar (53.)



TuRa 88 Duisburg – FC Taxi Duisburg 1:3

Schiedsrichter: Steinbrink () - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Neumann (7.), 1:1 Vrenozi (81.), 1:2 Peters (83.), 1:3 Neumann (90.)



SV Rot-Weiss Mülheim – SV Genc Osman Duisburg 2:6

Schiedsrichter: Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Cinar (12.), 1:1 Yagci (13.), 1:2 Yagci (54.), 1:3 Zarifoglu (60.), 1:4 Sadiklar (66.), 2:4 Mang (79.), 2:5 Yagci (86.), 2:6 Evcil (90.+1)



Spvgg Meiderich 06/95 – TV Jahn Hiesfeld 3:1

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Balzer (10.), 1:0 Nwabuego (29.), 2:0 Saral (53.), 3:1 Youssef (85.)



Eintracht Walsum – Viktoria Buchholz 1:2

Schiedsrichter: Dennis Kleischmann - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Schmitt (22.), 1:1 Diallo (64.), 1:2 Schmitt (84.)



SC Wacker Dinslaken – TSV Bruckhausen 1:0

Schiedsrichter: Kitir (Duisburg) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Rosenthal (90.)



Fatihspor Mülheim – TSV Heimaterde Mülheim 3:0

Schiedsrichter: Wegner (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Aydin (29.), 2:0 Aydin (63.), 3:0 Nasr (90.+3)



Duisburger SV 1900 – GSG Duisburg 7:3 n.V.

Schiedsrichter: Spliedt (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kouam Kengne (33.), 2:0 Mantratzi (55.), 3:0 Mantratzi (57.), 3:1 Serra (80.), 3:2 Witte (82.), 3:3 Gehle (90.+2), 4:3 Gül (97.), 5:3 Ngantoh (105.), 6:3 Mantratzi (116.), 7:3 Gül (119.)

Rot: Roitzheim (90./GSG Duisburg/Tätlichkeit)



SV Raadt – SuS 09 Dinslaken 4:6 n.V.

Schiedsrichter: Kirackir (Duisburg) - Zuschauer: 113

Tore: 1:0 Uteg (29.), 1:1 Kratzer (34.), 1:2 Opriel (36.), 2:2 Bieck (51.), 2:3 Kolberg (56.), 3:3 Richard (68.), 3:4 Bongartz (95.), 4:4 Justen (110.), 4:5 Bongartz (114.), 4:6 Kolberg (119. Foulelfmeter)



SV Heißen – Duisburger FV 08 1:8

Schiedsrichter: Güclü (Duisburg) - Zuschauer: 37

Tore: 0:1 Balci (9.), 0:2 Simsek (12.), 0:3 Demir (16.), 0:4 Namoni (49.), 1:4 Kilic (51. Eigentor), 1:5 Simsek (53.), 1:6 Namoni (62.), 1:7 Simsek (64.), 1:8 Namoni (73.)



SV Rhenania Hamborn – RW Selimiyespor Lohberg 3:1

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore