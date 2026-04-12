 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kreisliga A Moers live: Alle Spiele am Sonntag - die Ticker!

Kreisliga A Moers: Nach der Oster-Pause gibt es spannende Themen in der Kreisliga A Moers, die den TV Asberg, Büdericher SV und auch Bezirksligist TuS Asterlagen betreffen. Gespielt wird am Sonntag.

von André Nückel · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser
Viele Abgänge stehen in Asberg schon fest!
Viele Abgänge stehen in Asberg schon fest! – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Spieltag 27 in der Kreisliga A Moers: Über Ostern gibt es einige spannende News rund um die Liga, betroffen ist dabei vor allem Spitzenteam TV Asberg, dem die Spieler verloren gehen. TuS Asterlagen schlägt mehrfach in der Liga zu und der Büdericher SV freut sich über einen Boom in der Jugend - die Übersicht.

>>> Viele Spieler wenden sich dem TV Asberg ab

>>> Nachwuchs-Boom beim Büdericher SV

>>> TuS Asterlagen schlägt in der Kreisliga A zu

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Heute, 15:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
15:00live
Spieltext FC Alpen - Rheurdt-Sch.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:00live
Spieltext VfL R´hausen - FC Neuk.-Vlu II

Heute, 15:30 Uhr
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
15:30
Spieltext SV Menzelen - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext SV Sonsbeck II - Schwafheim

Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
19:30live
Spieltext SV Millingen - Schwafheim II

Heute, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
15:30
Spieltext BüdericherSV - FC Meerfeld

Heute, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
15:30live
Spieltext GSV Moers II - C. Rheinberg

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
13:00live
Spieltext SV Budberg II - Rumelner TV

Heute, 15:00 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:00live
Spieltext Lüttingen - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen
So., 19.04.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Sonsbeck II
So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim
So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen
So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Budberg II
So., 19.04.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - GSV Moers II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Büdericher SV
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen

29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II
So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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