Kreisliga A Moers live: Alle Spiele am Sonntag - die Ticker!

Viele Abgänge stehen in Asberg schon fest! – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 27 in der Kreisliga A Moers: Über Ostern gibt es einige spannende News rund um die Liga, betroffen ist dabei vor allem Spitzenteam TV Asberg, dem die Spieler verloren gehen. TuS Asterlagen schlägt mehrfach in der Liga zu und der Büdericher SV freut sich über einen Boom in der Jugend - die Übersicht.

Heute, 15:30 Uhr SV Menzelen SV Menzelen TV Asberg TV Asberg 15:30 PUSH

Spieltext SV Menzelen - TV Asberg

Heute, 15:30 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck II SV Schwafheim Schwafheim 15:30 live PUSH

Spieltext SV Sonsbeck II - Schwafheim

Di., 14.04.2026, 19:30 Uhr SV Millingen SV Millingen SV Schwafheim Schwafheim II 19:30 live PUSH

Spieltext SV Millingen - Schwafheim II

Spieltext BüdericherSV - FC Meerfeld

Spieltext GSV Moers II - C. Rheinberg

Heute, 13:00 Uhr SV Budberg SV Budberg II Rumelner TV Rumelner TV 13:00 live PUSH

Spieltext SV Budberg II - Rumelner TV

Spieltext Lüttingen - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Menzelen

So., 19.04.26 13:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Sonsbeck II

So., 19.04.26 15:00 Uhr TV Asberg - SV Schwafheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Budberg II

So., 19.04.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - GSV Moers II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Büdericher SV

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen



29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Moers-Meerfeld

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - TV Asberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SV Schwafheim II

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Concordia Rheinberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Rumelner TV

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 26.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Millingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - ESV Hohenbudberg

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