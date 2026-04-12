Kreisliga A Duisburg: Remis im Verfolgerduell zwischen RWS und Union

RWS Lohberg hat im Topspiel der Gruppe 2 die Punkte mit Union Hamborn geteilt. – Foto: Wolfgang Schwarz

Auch die Duisburger A-Ligen biegen allmählich auf die Zielgerade ein, es stand der 23. Spieltag auf dem Programm, mit zwei Partien am Freitagabend, beide in Gruppe 1. Eigentlich hätte in Gruppe 2 am Freitag auch der TSV Bruckhausen im Einsatz sein sollen. Doch dort gibt es nun nur noch sechs Partien pro Spieltag, nachdem der 1. FC Hagenshof sein Team zurückgezogen hat ( wir berichteten hier ). In Gruppe 1 waren vorab zwei Aufstiegsanwärter im Einsatz.

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So lief Spieltag 23 in der Gruppe 1

Am Freitagabend hat es einen Positionswechsel im Kampf um Platz zwei gegeben. Denn während die TuS Mündelheim beim klaren 3:0 gegen Viktoria Buchholz II ihre Aufgabe gelöst hat und so nun auf 52 Zähler kommt, hat TuSpo Saarn die allerdings auf dem Papier auch deutlich schwierigere Aufgabe gegen den SV Duissern bei der 2:3-Auswärtsniederlage nicht erfolgreich abgeschlossen und fällt mit 50 Zählern auf Rang drei zurück. Als Vierter fehlen dem SV Duissern nun nur noch drei Zähler auf den Dritten und fünf auf Platz zwei. Was machte Primus Fatihspor Mülheim nun daraus? Er siegte, allerdings nur knapp mit 1:0 beim Duisburger SV II. Das Tor des Tages erzielte Mervan Aydin nach einer halben Stunde, was nun vier Zähler Vorsprung auf Platz zwei bedeutet. Im Tabellenkeller gelang derweil keinem Team ein großer Wurf. Turbulent war es beim 6:5 des Neunten ETuS Bissingheim beim bisher Fünften Croatia Mülheim, bei dem den Gastgebern auch ein Viererpack von Nico Nottelmann letztlich nicht half.

TuS Mündelheim – TuS Viktoria Buchholz II 3:0

TuS Mündelheim: Tobias Grabert, Yannic Geiss, Nils Bausch, Laurenz Alexander Deck, Jan-Felix Juschka, Philipp Schneider, Kenneth Geiss, Luca Benedikt Schifferings, Levin Keldermann, Marek Fröhlich, Hussein Hamdan - Trainer: Celal Büyükimdat - Trainer: Holger Sturm

TuS Viktoria Buchholz II: Moritz Weschta, Finn Franken, Tristan Abraham, Gerrit Wrobel, Justin Backhaus, Leander Abraham, Lucas Kulen, Michel Ludwig, Dennis Ernst, Finn Alimpic, Til Simon Ullrich - Trainer: Phil Szalek

Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 62

Tore: 1:0 Yannic Geiss (31.), 2:0 Luca Benedikt Schifferings (40.), 3:0 Jan Halverkamps (75.) SV Duissern – TuSpo Saarn 1908 3:2

SV Duissern: Alexander Koltermann, Riad Bouanan (46. Abdulrahman Khamis), Wisdom Chukwubueze Oparah (81. Finn Steiger), Hakan Yildirim, Ramón Brünglinghaus, Kai-Stefan Neul, Kevin Hesse, Mark Kiss (90. Magnus Michael Ben Schäfer), Kevin Kirchner, Faouzi Amhamdi, Marvin Ellmann (70. Aleksi Vrenozi) - Trainer: Mehmet Özer

TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Daniel Knappe (55. Dylan Dubas), Luis Robert Gebauer, Noe Goral (33. Arhan Yusuf Ilkbahar), Jenusan Uthayakumar (79. Marius Schreckenberg), Silas Noah Skuppin, Tim-Samuel Bengs, Giulian Boka, Simon Sander, Yevhenii Azaron (90. Levi Alexander Ott) - Trainer: Marcel Spennhoff

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 167

Tore: 0:1 Simon Sander (29.), 1:1 Marvin Ellmann (56.), 1:2 Jenusan Uthayakumar (67.), 2:2 Aleksi Vrenozi (88.), 3:2 Faouzi Amhamdi (90.) Duisburger SV 1900 II – Fatihspor Mülheim 0:1

Duisburger SV 1900 II: Kaan Altinay, Adam Levin Feldkamp, Tim Tegge, Batuhan Avsar, Melih Tayyib Simsek, Caglar Cankaya, Kleive Vaz Dos Santos Alves (75. Bojamin Mamuti), Joel Pfeiffer, Constellan Constantain Varnaseelan (46. Nick Vollmer), Jason Wendt, Önder Karabulut - Trainer: Bojamin Mamuti - Trainer: Erdinc Sentürk

Fatihspor Mülheim: Erol Mert Bak, Kaan Aksu, Mert-Ahmed Askar (80. Mouhamed Aziz Ayari), Mirac Efe Cakim, Yusuf Izzeddin Isik, Mohamed Mharchi (46. Miran Zuberovski), Soheib Benhamza, Wilson Moreira Lima Gaspar (46. Abdessamad Laktab), Tunahan Askar (46. Murat Kahriman), Mervan Aydin - Trainer: Erol Kücükarslan

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mervan Aydin (33.)



TSV Heimaterde Mülheim – SV Heißen 0:3

TSV Heimaterde Mülheim: Jonas Raffaele Frigger, Tim Brolat (85. Jonas Benjamin Hertrampf), Alexander Prions, Kevin Borutzki, Bryan Lotz (78. Niklas Markus Piduhn), Ziad El Kabbout, Abdoulaye Diallo, Silvan Akpolat (38. Niklas Dahm), Bent Campen, Yannick Bargatzky, Yanis Luca Schreiber (78. Leonard Niehaus) - Trainer: Dennis Bruhnke

SV Heißen: Luca Hohensee, Nico Piepenbreier, Yunus Poyaz, Marvin Hohensee, Janick Lehnert (78. Timo Luka Murnik), Nils Slawinski, Anas Ben Lhaj, Mehdi Didar, Alperen Keskin, Asil Gerim (88. Fabian Slawinski) - Trainer: Stefan Hohensee - Co-Trainer: Thorsten Sterna

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Nils Slawinski (8.), 0:2 Mehdi Didar (35.), 0:3 Nico Piepenbreier (84.)



SG Duisburg-Süd 98/20 – Duisburger FV 08 II 6:3

SG Duisburg-Süd 98/20: Niclas Leon Schulz (46. Gökhan Sag), Ömer Sen, Adnan Terlemez, Alex Jan Polanetzki, Maximilian Broda, Kaan Cöbek, Mert Cos, Nurhak Öztas (62. Cagri-Muzaffer Temel), Leon Pünder, Osman Şahin, Veysel Karasoy (32. Abdullah Tunik) - Trainer: Adnan Terlemez

Duisburger FV 08 II: Fatih Topcu, Halil Akdemir, Esat Elshani, Volkan Yesil, Bilal Andich, Okebo Wiafe, Clinton Adusei Wiafe, Jehosaphat Owusu, Godfred Darko, Roberto Rumenov - Trainer: Burak Annac

Schiedsrichter: Sebastian Herr (Duisburg) - Zuschauer: 22

Tore: 1:0 Maximilian Broda (3.), 2:0 Osman Şahin (9.), 3:0 Alex Jan Polanetzki (20.), 3:1 Bilal Andich (33.), 4:1 Osman Şahin (41.), 4:2 Godfred Darko (45.), 4:3 Jafar Ibrahim Yeboah (59.), 5:3 Osman Şahin (62.), 6:3 Osman Şahin (64.)



SV Rot-Weiss Mülheim – Duisburger SC Preußen 2:2

SV Rot-Weiss Mülheim: - Trainer: Tim Meyer

Duisburger SC Preußen: Manuel Willemsen, Luca Mausbach (46. Nils Jüttner), Sven Juretzko, Niklas Bielinski (46. Sebastian Backes), Christoph Weiler, Philip Hoffmann (46. Georg Nowicki), Diar Shindi, Christoph Hohmeister (66. Julian Welskop), Lukas Schalk, Eren Can Bektas, Sascha Atik - Trainer: Daniel Embers - Spielertrainer: Sascha Atik - Trainer: Max Aust

Schiedsrichter: Oliver Kaiser (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 99

Tore: 1:0 (32.), 2:0 (36.), 2:1 Tim Halver (64.), 2:2 Julian Welskop (77.)



Mülheimer SV 07 II – FC Taxi Duisburg 4:2

Mülheimer SV 07 II: Jan Ari Wusthoff, Robin Rik Reiner Oschee, Jonas Herrenbrück, Joschka Hinrichs, Bela Pankel, Justin Gramsch (76. Lukas Hermanns), Elias Nelson Brandt, Nikolaos Gkontoulas (86. Jonas Haas), Lasse Marten Ehrentraut, Noah Fabian Rautzenberg (80. Aviet Tonoian), Paul Jon Wusthoff (38. Niels Chamier Cieminski) - Trainer: Felix Maly

FC Taxi Duisburg: Marcel Kischka, Tugay Avci, Sergej Karlicsek, Tobias Lenzen (65. Lukas Bande), Lucas Wächtler, Patrick Schröter (76. Youri Freitag), Burak Karakum, Tamgac Kece, Marius Neumann (76. Karim Schlotter), Andrej Karlicsek, Gabriel Maubach (76. Mevlüt Cakir) - Trainer: Bronly Landu

Schiedsrichter: Torsten Tarara (Duisburg) - Zuschauer: 53

Tore: 1:0 Elias Nelson Brandt (21.), 1:1 Andrej Karlicsek (22.), 2:1 Robin Rik Reiner Oschee (34.), 2:2 Joschka Hinrichs (43. Eigentor), 3:2 Nikolaos Gkontoulas (53.), 4:2 Nikolaos Gkontoulas (58.)



SC Croatia Mülheim – ETuS Bissingheim 5:6

SC Croatia Mülheim: Raman Kalefah, Samuel Baffour, Noah Sljvic (58. Ivano Raffael Babic), Eray Barut, Ivan Kofi Annor, Memozhan Bayryam, Oliver Krzyok, John Olaoluwa Taiwo (45. Kelvin Akwas Antwi Acheampong), Almin Pepic, Fabian Nitsch, Nico Nottelmann - Trainer: Daniele Autieri

ETuS Bissingheim: Niklas-Martti Bakr, Nico Mühlenkamp, Kevin Treudt, Kamil Wohlgemuth, Niklas Viehrig (79. Julian Buschholtz), Nico Hommes, Jonas Lutz, Tobias Boy, Luan Dautaj, Jan Hammelsbeck, Tim Walter (85. Axel Mergel) - Trainer: Robin Martens

Schiedsrichter: Göksal Tunca - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Nico Mühlenkamp (8.), 0:2 Luan Dautaj (12.), 1:2 Fabian Nitsch (27.), 1:3 Nico Mühlenkamp (39.), 1:4 Tim Walter (50.), 1:5 Tim Walter (52.), 2:5 Nico Nottelmann (55.), 3:5 Nico Nottelmann (57.), 4:5 Nico Nottelmann (63.), 5:5 Nico Nottelmann (73.), 5:6 Eray Barut (90.+6 Eigentor)

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II

So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 19.04.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim



25. Spieltag

So., 26.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Duisburger FV 08 II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - FC Taxi Duisburg

So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SC Croatia Mülheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim

So., 26.04.26 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Viktoria Buchholz II

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So lief Spieltag 23 in der Gruppe 2

Um zumindest einen sportlichen Abstiegsplatz geht es in Gruppe 2 noch, und schon deshalb war der 3:2-Erfolg des SuS Dinslaken II gegen den FC Albania Duisburg am Samstagabend Gold wert. Dank des Erfolges haben die Dinslakener sechs Punkte zwischen sich und den Gegner gelegt, der damit weiter am Abgrund wandelt. Mit einem Doppelpack brachte Lukas Kratzer den SuS in Führung, mit dem 3:0 von Dmytro Kushneryk per Elfmeter-Nachschuss schien das Spiel entscheiden. Doch Arnold Basha und Amarildo Sharka brachten Albania schnell wieder auf 2:3 ran, der Ausgleich fiel aber auch in 20 restlichen Minuten nicht. Am Sonntag nutzte RW Selimiyespor Lohberg als Dritter die Chance nicht, die sich aus dem spielfreien Wochenende der beiden Top-Teams ergab. Beim Vierten Union Hamborn gab es nur ein 2:2, womit dieser Umstand natürlich auch für den Gegner gilt, der somit weiterhin einen Zähler hinter dem Dritten verbleibt. Im Keller hat die DJK Vierlinden sich durch ein 4:2 gegen Gelb-Weiß Hamborn auf einen Nichtabstiegsplatz geschoben.

SuS 09 Dinslaken II – FC Albania Duisburg 3:2

SuS 09 Dinslaken II: David Mayer, Stefano Sobolewski (55. Nils Krüger), Tom Bongartz, Moritz Wörhoff, Florian Morcinietz (55. Robin Dora), Tobias Bremekamp, Emmanuel Eyram Tete, Enes Can Caglayan, Luca Bier, Dmytro Kushneryk (80. Donik Xhemajli), Lukas Kratzer (86. Connor-Bryan Greulich) - Co-Trainer: Pascal Dunkel - Trainer: Markus Greulich

FC Albania Duisburg: Donald Islami, Valon Beqiri, Sacid Sarikaya (65. Enver Basholli), Samir Rexhepi, Agim Elshani, Shahin Basholli (76. Blerim Esati), Mergim Rustemi, Amarildo Sharka, Bedirhan Tas, Arnold Basha, Tajib Dema - Trainer: Fidan Vojvoda

Schiedsrichter: Ahmet Cetinkaya - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lukas Kratzer (10.), 2:0 Lukas Kratzer (51.), 3:0 Dmytro Kushneryk (67.), 3:1 Arnold Basha (69.), 3:2 Amarildo Sharka (72.)

Besondere Vorkommnisse: Dmytro Kushneryk (SuS 09 Dinslaken II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (67.). DJK Vierlinden – SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 4:2

DJK Vierlinden: Jan Czarnetzki, Timur Ugur, Jonas Ter Laak, Manuel Ter Laak (65. Gajendran Balamurali), Salvatore Timpanaro, Beny Miaka (52. Justin Bottländer), Matthias Henning Letsch, Timo Mauritz, Dennis Grunz (52. Kevin Grüneberg), Brendon Sean Spazier (68. Ezechiel Nkumu), Julian-Nicolas Wilms (68. Hidayet Dönmez) - Trainer: Daniel Pilch

SV Gelb-Weiß Hamborn 1930: Ramazan Mutlu, Mustafa Arslan, Kristian Sljivic, Rene Freymann, Tolga Kaymak, Yusuf Cemal Cicekdal, Christopher Jetten (54. Gökhan Kiltan), Arda Keskin (70. Marius Mikat), Anil Yildiz (54. Samet Candar), Fatih Cevikol, Fabian Brosowski - Trainer: Ugur Kaya

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Brendon Sean Spazier (5.), 1:1 Anil Yildiz (8.), 2:1 Julian-Nicolas Wilms (42.), 2:2 Gökhan Kiltan (61.), 3:2 Gajendran Balamurali (87.), 4:2 Justin Bottländer (90.+6)



MTV Union Hamborn – RWS Lohberg 2:2

MTV Union Hamborn: Lukas Bischoff, Yannik Nawrot, Andrees Minta (53. Noah Rusche), Marcel Linkhorst (90. Henrik Reineke), Bastian Wegner, Leroy Theißen (76. Timo Glomb), Justin Stelzer, Christian Christoph Malina (55. David Gehle), Tolgahan Vardar, Noel Gottschling, Justin Bock - Trainer: Julian Schubert

RWS Lohberg: Ilkay Oguz, Serkan Durmaz, Mertcan Kaya (64. Redon Brija), Emirhan Dickmann, Orkan Güclü, Orkay Güclü, Kudret Ay (64. Tayfun Kazkondu), Ridvan Ucar, Enis Cabri, Samet Caliskan (88. Vedad Colakovic), Necati Güclü - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin

Schiedsrichter: Predrag Blagojevic (Duisburg) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Christian Christoph Malina (11.), 1:1 Tayfun Kazkondu (82.), 2:1 Justin Bock (90.+3), 2:2 Necati Güclü (90.+7)



Sportfreunde Walsum 09 – TV Jahn Hiesfeld 0:2

Sportfreunde Walsum 09: Ismail Uysal, Sinan Topal, Tarkan-Ugur Topal (46. Jan Scharpegge), Haydar Han, Turan Tekin, Mertkan Yildirim, Mert Alp Asil (85. Ilhan Enes Özen), Cüneyt Zengin (66. Hakan Cakmak), Can Ahmet Delice, Mehmed Eren Gürman - Trainer: Ilyas Uysal

TV Jahn Hiesfeld: Mats Bennmann, Grady Mayasi, Joshua Dowedeit, Thure Bachhofen, Serdar Akyüz, Adis Hadzic, Ben Ziermann (46. Andreas Schwan), Luca Maltig, Mika Ondra (55. Tim Otto) (90. Marvin Cyrus), Emre Fidan, Jonas Nitschke - Trainer: Silvano Bedrina

Schiedsrichter: Max Daniel Bederman (Duisburg ) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Adis Hadzic (37.), 0:2 Jonas Nitschke (90.)



SV Hamborn 90 – SV Heißen II 1:0

SV Hamborn 90: Jasin Limani, Göktürk Kerim Sisman, Tolga Amac, Yasin Karl Uzun, Melih Özdemir (46. Mustafa Sahintürk), Dursun Kilicaslan, Teymur Alp Sisman, Emre Kilicaslan, Mustafa Öztürk, Joel Seidelmann

SV Heißen II: Patryk Mariusz Kania, Younes Metlej, Marius Rüddel, Michael Kampka, Thomas Wieschemeyer, Benjamin Bimmler, Ahmed Belfaqih (90. Mittunan Sivanathan), Finn Müller, Tobias Discher (77. Sebastian Schmidt), Marcel Christoph Czyrt (75. Sivan Darman), Mahmoud Alzatma - Trainer: Pascal Kucza

Schiedsrichter: Philipp Köppen (Duisburg) - Zuschauer: 42

Tore: 1:0 Patryk Mariusz Kania (58. Eigentor)



Eintracht Walsum – SC Wacker Dinslaken 3:4

Eintracht Walsum: Kai Bauer, Denis Movile, Lukas Herbert Hirsch, Bastian Walter (84. Cenk Incesu), Sahin Tagay (54. Thierno Saidou Diallo), Belmin Hadzibajramovic, Kevin Bolou, Nils Markefka, Soufian Benchaou (66. Henry Emanuel Schulze) - Trainer: Silvio Innocenti

SC Wacker Dinslaken: Jean Luc Kölle, Hauke Ole Würzler (76. Simon Daniel Köhler), Nils Herbers, Pascal Globisch, Nico Kerseboom, Maximilian Rissel, Lucas Zyla, Tim Pluhnau (32. Mats Zimmer), Gabriel Kiselgof, Maneh Haji Khadida (88. Jannis Schulz), Raphael Rosenthal - Co-Trainer: Nils Fink - spielender Co-Trainer: Maximilian Rissel - Trainer: Frank Pluhnau

Schiedsrichter: Destiny Osazuwa (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Denis Movile (11.), 1:1 Maneh Haji Khadida (25.), 1:2 Raphael Rosenthal (28.), 2:2 Thierno Saidou Diallo (56.), 2:3 Maneh Haji Khadida (57.), 3:3 Kevin Bolou (64.), 3:4 Raphael Rosenthal (79. Foulelfmeter)

Rot: Lukas Herbert Hirsch (76./Eintracht Walsum/Foulspiel)

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg

So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - Sportfreunde Walsum 09

So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 90

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II

So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II

So., 19.04.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn



25. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SC Wacker Dinslaken

Sa., 25.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - DJK Vierlinden

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Heißen II - 1. FC Hagenshof zg.

So., 26.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RWS Lohberg

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - TV Jahn Hiesfeld

So., 26.04.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

So., 26.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FC Albania Duisburg

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