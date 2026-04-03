So läuft der Auf- und Abstieg in den Duisburger Kreisligen Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Duisburg-Mülheim-Dinslaken für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · 03.04.2026, 16:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Duisburger Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Zunächst einmal ist zu sagen, dass der Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken in dieser Saison zwar vom erweiterten Aufstieg profitieren könnte, dies aber bereits jetzt sehr unwahrscheinlich ist. Denn der Kreis wäre erst als vierter und letzter Profiteur an der Reihe, was bedeuten würde, dass weder die SSVg Velbert, noch der Wuppertaler SV aus der Regionalliga West absteigen dürfte, damit es neben den zwei feststehenden Aufsteigern aus der Kreisliga A in die Bezirksliga noch einen dritten geben würde. So wird es sehr wahrscheinlich bei zwei Aufsteigern in die Bezirksliga bleiben, wir stellen Euch dennoch beide Szenarien vor.

Bei zwei Aufsteigern in die Bezirksliga: Sollte es bei den zwei Aufsteigern in die Bezirksliga bleiben, so wirkt sich bei der übrigen Regelung wie üblich die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga auf den Auf- und Abstiegsplan aus. Es müssten dann so lange nur sechs Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen, also drei je Gruppe, wie es nicht mehr als zwei Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt. Allerdings sieht es in Gruppe 5 der Bezirksliga, in der alle Teams aus dem Kreis unterwegs sind, aktuell nicht so gut aus. Sollten drei oder vier Teams aus dem Kreis in die Kreisliga A müssen, so steigen acht Mannschaften in die Kreisliga B ab, vier pro Gruppe. In Gruppe 2 der Kreisliga A stehen nach Rückzügen die TuS Mündelheim II und der 1. FC Hagenshof bereits als Absteiger fest. Auch der Aufstieg in der Kreisliga B hat mit den Bezirksliga-Absteigern aus dem Kreis zu tun. Denn vier Mannschaften, also zwei pro Gruppe, könnten aufsteigen, bliebe der Kreis von Absteigern verschont, was wohl bereits ausgeschlossen werden kann. Drei Aufsteiger gibt es, wenn entweder eine oder drei Mannschaften aus der Bezirksliga in den Kreis absteigen, die Zweiten der Kreisliga B müssten dann in Entscheidungsspielen den dritten Aufsteiger in die Kreisliga A ermitteln. Sollte es indes zwei oder sogar vier Bezirksliga-Absteiger geben, sind nur noch die beiden Meister der Kreisliga B aufgestiegen. Der Abstieg aus der Kreisliga B verläuft indes noch ein wenig komplizierter. Hier steigen insgesamt acht Mannschaften in die Kreisliga C ab, vier je Gruppe, wenn es keinen, aber auch dann, wenn es drei Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gibt. Bei einem Bezirksliga-Absteiger wären es sechs, also drei je Gruppe. Würden es hingegen zwei Absteiger auf Bezirksebene, so müssten sieben B-Ligisten absteigen, was Entscheidungsspiele der beiden Viertletzten zur Folge hat. Gar neun Absteiger wären es, wenn die maximal möglichen vier Bezirksliga-Absteiger zustande kämen. Dann müssten die Fünftletzten in besagte Entscheidungsspiele. In Gruppe 1 der Kreisliga B stehen nach Rückzügen der SV Raadt und Rot-Weiß Mülheim II bereits als Absteiger fest.