In der Kreisliga gibt es den nächsten Rückzug - weiterer Absteiger fix

Der Abstiegskampf in der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2, lichtet sich Ende März, denn nach der TuS Mundelheim II hat auch der 1. FC Hagenshof seine Mannschaft zurückgezogen. Somit stehen schon zwei Absteiger fest.
In der vergangenen Woche verzichtete Hagenshof auf das Duell mit Liga-Dominator FSV Duisburg, der dadurch punktlos an die Punkte kam. Doch Punkte sind ein gutes Thema, denn durch den Rückzug von Hagenshof werden alle Punkte, die von oder gegen den 1. FC geholt wurden, annulliert und abgezogen. Im Tabellenkeller sind beispielsweise SuS Dinslaken II und DJK Vierlinden mit elf Punkten gleichauf, FSV Duisburg hat bei zwei Spielen weniger acht Punkte Vorsprung an der Spitze.
Wie es bei Hagenshof weitergeht, bleibt abzuwarten. Das Team kehrte erst 2023/24 als Kreisliga-B-Meister in die Kreisliga A zurück.
22. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SV Heißen II 3:0
So., 29.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 29.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof zg.
So., 29.03.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TV Jahn Hiesfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Sportfreunde Walsum 09
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FC Albania Duisburg
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - 1. FC Hagenshof zg.
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: