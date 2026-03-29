 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

In der Kreisliga gibt es den nächsten Rückzug - weiterer Absteiger fix

In der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim lichtet sich der Abstiegskampf in der Gruppe 2, denn mit dem 1. FC Hagenshof gibt es den nächsten Rückzug!

von André Nückel · Heute, 08:27 Uhr · 0 Leser
Hagenshof und Mündelheim II haben zurückgezogen.
Hagenshof und Mündelheim II haben zurückgezogen. – Foto: David Zimmer

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KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
Jahn Hiesf.
Mündelheim II

Der Abstiegskampf in der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2, lichtet sich Ende März, denn nach der TuS Mundelheim II hat auch der 1. FC Hagenshof seine Mannschaft zurückgezogen. Somit stehen schon zwei Absteiger fest.

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In der vergangenen Woche verzichtete Hagenshof auf das Duell mit Liga-Dominator FSV Duisburg, der dadurch punktlos an die Punkte kam. Doch Punkte sind ein gutes Thema, denn durch den Rückzug von Hagenshof werden alle Punkte, die von oder gegen den 1. FC geholt wurden, annulliert und abgezogen. Im Tabellenkeller sind beispielsweise SuS Dinslaken II und DJK Vierlinden mit elf Punkten gleichauf, FSV Duisburg hat bei zwei Spielen weniger acht Punkte Vorsprung an der Spitze.

Wie es bei Hagenshof weitergeht, bleibt abzuwarten. Das Team kehrte erst 2023/24 als Kreisliga-B-Meister in die Kreisliga A zurück.

>>> Die Tabelle ohne den 1. FC Hagenshof

So geht es ohne den 1. FC Hagenshof weiter

22. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SV Heißen II 3:0
So., 29.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 29.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof zg.
So., 29.03.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TV Jahn Hiesfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Sportfreunde Walsum 09
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FC Albania Duisburg

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - 1. FC Hagenshof zg.
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken

24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 90
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn

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