In der Kreisliga gibt es den nächsten Rückzug - weiterer Absteiger fix

Hagenshof und Mündelheim II haben zurückgezogen. – Foto: David Zimmer

Der Abstiegskampf in der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2, lichtet sich Ende März, denn nach der TuS Mundelheim II hat auch der 1. FC Hagenshof seine Mannschaft zurückgezogen. Somit stehen schon zwei Absteiger fest.

In der vergangenen Woche verzichtete Hagenshof auf das Duell mit Liga-Dominator FSV Duisburg, der dadurch punktlos an die Punkte kam. Doch Punkte sind ein gutes Thema, denn durch den Rückzug von Hagenshof werden alle Punkte, die von oder gegen den 1. FC geholt wurden, annulliert und abgezogen. Im Tabellenkeller sind beispielsweise SuS Dinslaken II und DJK Vierlinden mit elf Punkten gleichauf, FSV Duisburg hat bei zwei Spielen weniger acht Punkte Vorsprung an der Spitze.

Wie es bei Hagenshof weitergeht, bleibt abzuwarten. Das Team kehrte erst 2023/24 als Kreisliga-B-Meister in die Kreisliga A zurück.