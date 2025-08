Kreisliga A2 Duisburg: Zugänge und Abgänge der Saison 2025/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2 - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.

1. FC Hagenshof

Trainer: Mohamed Tohfa

Zugänge: keine

Abgänge: Göksen Cakir (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Michael Roß (GW Roland Meiderich), Etienne Odin Holthaus (GW Roland Meiderich), Hutma Mohamed Douda (SV Beeckerwerth), Can Tapli (GW Roland Meiderich II), Dominik-Simon Hemmers-Berendonk (DJK Lösort Meiderich III), Marco Cornelissen (DJK Lösort Meiderich)



DJK Vierlinden

Trainer: Daniel Pilch

Zugänge: Daniel Pilch (SuS 09 Dinslaken II), Stefan Zaksek (SuS 09 Dinslaken II), Jonas Ter Laak (SuS 09 Dinslaken II), Manuel Ter Laak (SuS 09 Dinslaken III), Dennis Grunz (SuS 09 Dinslaken II), Marvin Rösch (DJK Blau-Weiß Mintard II), Fabio Haverbeck (Spvgg Meiderich 06/95 II), Renas Farhan Shaib (VfB Homberg), Dlkash Khalid Koti (VfB Homberg), Justin Bottländer (Sportfreunde Walsum 09), Nico Bäsner (DJK Lösort Meiderich), Alexander Ciongwa (DJK Vierlinden II), Hidayet Dönmez (SV Genc Osman Duisburg)

Abgänge: Hamza Nemer (), Robin Schoch (), Senol Yilmaz (), Guido Contrino (), Kai Bauer (), Robin Schoch (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Emre Genc (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Kudret Ay (RW Selimiyespor Lohberg), Emirhan Özer (FSV Duisburg), Kai Bauer (Eintracht Walsum), Enes Özden (SV Rhenania Hamborn), Lesinat Eminence Miaka (SV Rhenania Hamborn), Elias Gruhn (Fortuna Bredeney), Yusuf Demir (SuS 09 Dinslaken II), Emmanuel Horvath (SC Wacker Dinslaken), Yunus Emre Turgut (TuS Asterlagen), Mert Horata (SC 1920 Oberhausen)



Eintracht Walsum

Trainer: Silvio Innocenti

Zugänge: Kai Bauer (DJK Vierlinden), Henry Emanuel Schulze (FC Taxi Duisburg), Florian Gaal (SuS 09 Dinslaken), Tugay Yilmaz (TV Voerde), Sahin Tagay (TV Voerde), Prince Bolou (TV Voerde), Kevin Bolou (TV Voerde), Justin Oktay Franz (TV Voerde), Fynn Lakovic (Eigene Jugend ), Liam Benning (Eigene Jugend ), Nils Markefka (Eigene Jugend ), Jean Müller (Eigene Jugend ), Kerim Can Cetin (Sportfreunde 06 Sterkrade III), Maik Wroblewski (Eintracht Walsum II), Belmin Hadzibajramovic (TV Voerde)

Abgänge: Lukas Botor (SV 08/29 Friedrichsfeld), Marcel Piro (), Mahziyar Dehgani (), Abdoulaye Camara (SuS Viktoria Wehofen)



FC Albania Duisburg

Trainer: Ali Agusi

Zugänge: Amarildo Sharka (VfB Lohberg), Fawaz Shaib Mirza (VfvB Ruhrort-Laar), Hussein Alali (VfvB Ruhrort-Laar), Bedirhan Tas (SV Genc Osman Duisburg II), Sacid Sarikaya (SV Genc Osman Duisburg II), Donald Islami (SuS Viktoria Wehofen), Sefa Sarica (TV Jahn Hiesfeld II), Melih Dede (SGP Oberlohberg)

Abgänge: Valon Basholli (FC Albania Duisburg II), Ermal Kadrija (FC Albania Duisburg II), Abedin Redzepi (FC Albania Duisburg II), Bajram Agushi (1. FC Dersimspor)



FSV Duisburg

Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi, Yusuf Altinisik

Zugänge: Deniz Steven Zarifoglu (SV Genc Osman Duisburg), Murat Özkul (SV Genc Osman Duisburg), Ahmet Can Temel (Rheinland Hamborn), Halil Bulut (TGD Essen-West), Emirhan Özer (DJK Vierlinden), Celil Kuzu (BV Osterfeld 1919), Haluk Türkeri (BV Osterfeld 1919), Halil-Ibrahim Cobanoglu (BV Osterfeld 1919), Alperen Bozkurt Sipahi (BV Osterfeld 1919), Savas Aksoy (BV Osterfeld 1919), Kerem Kadir Sengül (BV Osterfeld 1919), Abdül Samet Kilic (BV Osterfeld 1919), Mahmut Yahya Kalkan (SV Rhenania Hamborn), Ibrahim Kücükarslan (SV Genc Osman Duisburg), Berkan Kücükarslan (TSV Safakspor Oberhausen), Gökhan Kiltan (Sportfreunde Hamborn 07 II), Daniel Rudnizki (BV Osterfeld 1919)

Abgänge: Ilyas Talha Demir (SV Scherpenberg), Torun Can Gül (Duisburger FV 08), Talha Canim (Unbekannt ), Mohammed Ramadan (unbekannt), Muhammet Emin Canim (Unbekannt), Nico Goronzy (SC Buschhausen 1912), Immanuel Kwarteng (SG Benrath-Hassels), Shalom Uyiosa Osarenren (DJK Gnadental), Dabo Mamadou (SV Uedesheim), Nabil Sahbi (TVD Velbert), Muhammet Emin Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Talha Canim (1. FC Mülheim-Styrum), Enes Özkilic (FSV Duisburg II), Aran Mohamed Salim (Viktoria Buchholz), Ethem Özkilic (SV Genc Osman Duisburg II), Emre Kabakci (SV Genc Osman Duisburg II), Muhammed Brcaninovic (SV Genc Osman Duisburg II)



MTV Union Hamborn

Trainer: Ralf Gemmer

Zugänge: Noel Gottschling (TV Voerde), Timo Kaspers (), Justin Leon Kaczmarek (DJK Lösort Meiderich), Noah Rusche (DJK Lösort Meiderich), Oliwier Maksymilian Lebowski (DJK Lösort Meiderich)

Abgänge: Emmanuel Nwabuego (SV Adler Osterfeld), Anthony Amadi (), Lorenzo Strazzeri (SuS Viktoria Wehofen), Anthony Amadi (SV Schwafheim), Kaser Mahmoud (Futsalicious Essen), Thorsten Effertz (SuS Viktoria Wehofen)



RW Selimiyespor Lohberg

Trainer: Burak Aydin, Ugur-Deniz Aydin

Zugänge: Necati Güclü (PSV Wesel), Orkay Güclü (PSV Wesel), Redon Brija (SV Bislich), Kudret Ay (DJK Vierlinden), Arda Sevinc (SV 08/29 Friedrichsfeld), Burak Calik (SV 08/29 Friedrichsfeld), Alper-Tunga Karaoglu (SuS Viktoria Wehofen)

Abgänge: Umut Can Yilmaz (unbekannt), Hikmet Barut (Karriereende wg. Verletzung), Enis Cabri (unbekannt), Onur Acabuga (paussiert), Mustafa Durmaz (pausiert)



SC Wacker Dinslaken

Trainer: Andre Feldkamp

Zugänge: Nicolas Krawczyk (STV Hünxe), Nevio Ley (SuS 09 Dinslaken), Emmanuel Horvath (DJK Vierlinden)

Abgänge: Raphael Rosenthal (SuS 09 Dinslaken), Domenik Czerlitzka (TV Jahn Hiesfeld)



Sportfreunde Walsum 09

Trainer: Ilyas Uysal

Zugänge: keine

Abgänge: Yusuf Kayhan (Duisburger FV 08 II), Ahmet Semih Atalay (OSC Rheinhausen), Selam Belkacem (GW Roland Meiderich), Justin Bottländer (DJK Vierlinden), Emre Pala (SV Genc Osman Duisburg II)



SuS 09 Dinslaken II

Trainer: Markus Greulich

Zugänge: Yusuf Demir (DJK Vierlinden)

Abgänge: Jan Czarnetzki (VfL Grafenwald), Daniel Pilch (DJK Vierlinden), Stefan Zaksek (DJK Vierlinden), Martin Kroll (), Niclas Brosthaus (Karriereende), Matthias Vahnenbruck (Karriereende), Alber Popova (Karriereende), Sven Ebbe Süsselbeck (Sportfreunde Königshardt), Jonas Ter Laak (DJK Vierlinden), Dennis Grunz (DJK Vierlinden)



SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

Trainer: Ugur Kaya

Zugänge: Fatih Cevikol (SV Genc Osman Duisburg), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Genc Osman Duisburg), Fabian Brosowski (Post SV Siegfried Hamborn), Robin Schoch (DJK Vierlinden), Emre Genc (DJK Vierlinden), Musa Alikilic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Ramazan Mutlu (SV Rhenania Hamborn), Emirkan Dikyol (SV Rhenania Hamborn), Batuhan Dikyol (SV Rhenania Hamborn), Furkan Aktas (DJK Lösort Meiderich), Göksen Cakir (1. FC Hagenshof), Muhammet Güven (Unbekannt), Murat Canim (SV Beeckerwerth)

Abgänge: Ozan Kaya (FC Taxi Duisburg), Musa Alikilic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), José Dobiegala (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Marc Kazubek (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Maximillian Luth (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Tobias Dietz (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Elchin Suleymanzade (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Ozan Kaya (Duisburger FV 08 II)



SV Hamborn 1890

Trainer: Ayhan Kirlangic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Heißen II

Trainer: Pascal Kucza

Zugänge: Sivan Darman (SV Heißen), Kevin Neuen (TuS Essen-West 81 II), Tim Nieß (SV Heißen)

Abgänge: Raphael Roth (Karriereende), Patrick Giolbaß (Karriereende)



TSV Bruckhausen

Trainer: Ömer Camuralioglu, Aykut Ünlü

Zugänge: Ramtin Nastaran Tehrani (SV Haesen-Hochheide), Meik Kuta (SV Haesen-Hochheide), Burak Derebasi (VfL Rheinhausen II), Ümüt-Kaan Kücük (Sportfreunde Hamborn 07)

Abgänge: Josef Abi-Haidar (Rheinland Hamborn), Ugur Özmen (SV Genc Osman Duisburg), Laze Dimovski (SV Genc Osman Duisburg), Younes Fagrach (), Tugrul Uslu (), Emre Yaman (FC Moers-Meerfeld), Emre Yildiz (Duisburger FV 08), Kaan Tekatli (Pausiert), Mehmet Turhan (SV Duissern), Erdem sezer Aksoy (Sportfreunde Hamborn 07 II), Ertan Vardar (FSV Duisburg II)



TuS Mündelheim II

Trainer: Maurice Kleijn

Zugänge: keine

Abgänge: Benjamin Prinssen (Karriereende), Marek Fröhlich (TuS Mündelheim), Julian Spitzer (TuS Mündelheim), Tobias Grabert (TuS Mündelheim), Laurenz Alexander Deck (TuS Mündelheim), Pierre Hansmeier (Viktoria Buchholz II), Cris Sascha Hilberath (Viktoria Buchholz II), Sven Holländer (MSV Duisburg II), Gerrit Wrobel (Viktoria Buchholz II), Fabian Rahmacher (Viktoria Buchholz II), Niklas Bohr (TV Kapellen)



TV Jahn Hiesfeld

Trainer: Silvano Bedrina

Zugänge: Joshua Arnold Peter Dowedeit (VfB Homberg II), Domenik Czerlitzka (SC Wacker Dinslaken), Malvin Urbanczyk (RW Selimiyespor Lohberg IV), Leon Schulligen (DJK Lösort Meiderich), Marvin Rissel (Sportfreunde Königshardt), Marvin Cyrus (SV Zweckel)

Abgänge: keine