Kreisliga A: Balkan-Kracher in Kloppenheim Kampfspiel auf Hartplatz erwartet +++ Kann Hajduk Bosnas Ungeschlagen-Serie brechen?

Wiesbaden. Den Aufstieg in die Kreisoberliga peilt der SV Hajduk zwar erst für die kommende Saison an. Doch bereits in der aktuellen Runde spielt er eine gute Rolle in der Spitzengruppe der A-Liga. Trotz der jüngsten 4:5-Niederlage beim FC Freudenberg haben die Kroaten die Chance weiter oben dranzubleiben. Gut, dass sie am Wochenende gegen den Tabellenzweiten SV Bosna 04 spielen, die allerdings in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Mit einem Sieg könnten sie bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken.