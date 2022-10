Koslowski fühlt sich „verschaukelt“ Landesligist VfB Schloß Holte hadert beim 3:3 mit dem Schiedsrichter.

Fußball-Landesligist VfB Schloß Holte musste sich am Samstag im Spiel beim SV Heide Paderborn mit einem 3:3-Remis begnügen.

Damit misslang der Versuch, sich weiter vom Tabellenende zu entfernen. Mehr als über den verpassten Dreier beim Tabellenvorletzten ärgerte sich VfB-Trainer Andre Koslowski aber über die aus seiner Sicht erneute Benachteiligung durch das Schiedsrichtergespann.

„Ich weiß, Schiedsrichter haben es nicht leicht. Ich weiß, Spieler machen Fehler und wir Trainer auch. Aber in Paderborn fühlten wir uns echt verschaukelt“, formulierte Koslowski seine Kritik an der Leistung des Unparteiischen überdeutlich. Niklas Kastner (Arnsberg) zückte gleich neunmal die Gelbe Karte für die Gästespieler, wobei die Ampelkarte für Sören Brandy (Koslowski: „Eine krasse Fehlentscheidung“) den besonderen Zorn der Gäste herausforderte.

Unter diesen Umständen fand Andre Koslowski sogar noch seinen Frieden mit dem in vorletzter Minute durch Gian Manuel Pieper erreichten Punktgewinn. Nach dem Platzverweis für Brandy (54.) hatte schon Kevin Klippensein trotz Holter Unterzahl den 2:1-Führungstreffer (60.) erzielt. „Und dass wir nach dem 2:3-Rückstand nochmal zurückgekommen sind, darauf können die Jungs stolz sein“, lobte der Coach die „tolle Moral“ seiner Mannschaft.

VfB Schloß Holte: Leistner – Keno Klippenstein (77. Pieper, 94. Caliskan), Grundmeier, Schubert (64. Volke), Hofmann – Kröger, Bertels – Ulrich (88. Friesen), Brandy, Kevin Klippenstein (88. Acar) – Lakämper.

Tore: 0:1 (8.) Law/Eigentor, 1:1 (22.) Cramer, 1:2 (60. Klippenstein, 2:2 (66.) Asli, 3:2 (72.) Franz, 3:3 (88.) Pieper.