KOL WI: Germania profitiert vom Topspiel-1:1 Remis zwischen Sonnenberg und Erbenheim vor 250 Fans +++ Hoffnungsschimmer für den TuS Nordenstadt

„Es ist ein gerechtes Unentschieden, weil beide Seiten Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen”, sagte Sonnenbergs Spielertrainer Andre Meudt. Seine Freistoßflanke landete auf dem Kopf von Mohamed Amin Azhari, der die Führung markierte. Erbenheims Bilal Oukouiss glich in der zweiten Hälfte einer Partie vor etwa 250 Zuschauern aus, die für Meudt eine mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten war: „In der ersten waren wir besser und in der zweiten Erbenheim”. Auch SVE-Trainer Karim El Bakkaoui bestätigte: „Wir hatten das Spiel in den zweiten 45 Minuten in der Hand und hätten aufgrund unserer fünf hundertprozentigen Möglichkeiten gewinnen müssen.“ Doch Bakkaoui war insgesamt zufrieden: „Wir haben einen Punkt geholt und nicht gegen den Tabellenführer verloren.“

Alle Video-Highlights zum Spiel seht ihr hier.