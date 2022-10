Hornau muss sich mit Unentschieden begnügen – Foto: Marcel Lorenz

KOL-MTK: In Hornau muss erneut ein Feldspieler ins Tor Verletzungspech für doe TuS +++ Nied verteidigt Tabellenführung

Main-Taunus. Mit dem Sieg gegen Ruppertshain springt Hochheim auf Platz zwei. Im Topspiel zwischen Lorsbach und Kelsterbach gibt es nur ein Unentschieden und Zeilsheim gibt eine 3:0 Führung aus der Hand.

Déjàvu für Hornau Trainer Roger De Melo. Nach 55. Minuten muss sein Torwart Jannis Lucht, beim Stand von 1:2 für Hornau, verletzt ausgewechselt werden. Er wurde von innenverteidiger Muhammed Idrisoglu ersetzt. "Sowas verunsichert deine Mannschaft natürlich und dann haben wir in den letzten zehn Minuten noch das 2:2 kassiert", sagt De Melo. Somit gab es im direkten Duell zwischen Platz neu und zehn keinen Sieger.

"Meine Jungs haben heute nicht das abgerufen, was sie können, auch wenn wir so hoch gewonnen haben. Kompliment an Sossenheim für eine gute Leistung. Wir wollten heute glaube ich zu viel", sagt Kriftel Trainer Francesco Casaluci. Obwohl seine Mannschaft zur Halbzeit bereits mit 3:0 führte, war Casaluci mit der Leistung nicht zufrieden. Dennoch sind die drei Punkte goldwert für den abstiegsgefährdeten SV.

Ein zähes Spiel entscheidet Hochheim in der zweiten Hälfte und klettert damit auf Tabellenplatz zwei. Hochheim Torwart Silas Berz hält beim Stand von 2:0 für Hochheim noch einen Elfmeter und verhindert so ein Aufbäumen der Ruppertshainer. Nächste Woche geht es für die Hochheimer gegen den aktuellen Tabellendritten aus Lorsbach. "Jetzt haben wir ein Spitzenspiel. Ich glaube, es ist schon lange her, dass es das in Hochheim gab. Wir freuen uns darauf", sagt Andreas Maier, der Trainer der Spielvereinigung.

Das Spitzenspiel des Tages entscheidet schlussendlich niemand für sich. Damit bleibt Kelsterbachs Ein-Punkte-Abstand auf Lorsbach bestehen. "Lorsbach war heute clever und wir haben das Tor nicht mehr getroffen. Wir nehmen heute einen etwas unglücklichen Punkt mit" sagt Ahmet Demiroglou, der Trainer der Viktoria.

Den ersatzgeschwächte Hofheimer mussten erneut Spieler aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft helfen. Demnach ist Hofheim Trainer Edwin Partenheimer mit dem Unentschieden gegen aufmüpfige Schwalbacher mehr als zufrieden. "Es haben alle gekämpft. Wir haben uns endlich mal nicht aufgegeben. Lob an meine Mannschaft", sagt Partenheimer. Nach zuletzt eher schwachen Vorstellungen des SV ist das Ergebnis für den Hofheim-Trainer heute ein echter Lichtblick.

Der Tabellenführer aus Nied siegt schlussendlich gegen stark aufspielende Neuenhainer knapp mit 0:1. Damit verteidigt die Alemannia die Tabellenführung und hält ihren sechs Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz weiterhin aufrecht.

In einer ausgeglichenen Partie müssen sich schlussendlich beide mit einem Punkt zufriedengeben. "Mit etwas mehr Glück nehmen wir heute drei Punkte mit", sagt Bremthal Trainer Felix Hanke. Doch leider verschlief sein Team das Spiel kurz vor der Halbzeit und kurz danach, wodurch Kelsterbach zunächst ausglich und dann sogar in Führung ging. Erst kurz vor Schluss sicherte Manuel Haas den Bremthalern durch einen Foulelfmeter doch noch den so wichtigen Punkt.