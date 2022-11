Nächste Woche gegen Bad Soden muss sich das Team von Trainer Andreas Maier steigern – Foto: Jörg Schulz

KOL-MTK: Blamage im Spitzenspiel Hochheim geht gegen Lorsbach unter +++ Beide Kelsterbach-Teams siegen

Main-Taunus. Das Spitzenspiel zwischen Hochheim und Lorsbach endet mit einem eindeutigen Ergebnis. Im Kellerduell fehlt Kriftel hinten heraus die Reife, während Bremthal eindeutig gegen Zeilsheim gewinnt.

Nachdem man bereits gegen den Tabellenführer aus Nied eine gute Leistung gezeigt hatte, reichte es in Zeilsheim auch endlich mal wieder für drei Punkte. In einem intensiven Spiel hielt Bremthal Torwart Patrick Morawietz beim Stand von 0:1 einen Elfmeter, der den weiteren Spielverlauf sicherlich verändert hätte. Sein Bruder Dennis erhöhte kurz darauf auf 2:0 und 3:0 und sicherte die drei Punkte für die SG. "Auch wenn die beiden Geschwister heute herausstechen, hat das Team dieses Spiel gewonnen. Wir waren heute als Mannschaft einfach einen Tick stärker", sagt Bremthal-Coach Felix Hanke.

In einer ausgeglichenen Partie ging Hornau nach fünf Minuten durch Raul Rodriguez-Arenella in Führung. Doch nur zehn Minuten später hatte Hattersheim die Partie bereits wieder zu ihren Gunsten gedreht. In Halbzeit zwei übernahm Hornau dann allerdings wieder die Partie und machte aus dem 1:2 Rückstand innerhalb von 20 Minuten eine 4:2 Führung. Der Anschlusstreffer von Vladimir Bogdanovic in der 82. Minute brachte dann noch einmal Spannung in die Partie, doch schlussendlich brachte Hornau das Ergebnis über die Zeit.

Nach einer starken ersten Halbezeit der Sossenheimer übernahm Eschborn in Hälfte zwei die Kontrolle über die Partie. Das Team von Trainer Ibrahim Uyanik erzielte fünf der sieben Tore in der zweiten Hälfte und siegt am Ende deutlich über Andreas Blickles Sossenheimer.

"Wir waren die klar bessere Mannschaft und waren dominierend", sagt Trainer Dennis Hombach. Nachdem man mit einer 1:0 Führung in die Pause ging, sorgte der Doppelschlag durch Nils Ostertag und Nabil Bosehmad für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 3:1 war schlussendlich nur noch Ergebniskosmetik.

Zum Ende wurde die Partie durch den Anschlusstreffer von Marko Verkic zum 2:3 noch einmal hitzig. Doch schlussendlich brachte Kelsterbach das Ergebnis über die Zeit. Der Viktoria reichten zehn starke Minuten, in denen sie durch die beiden Tore von Noah Brämer und den Treffer von Ricardo Schuhmann bereits nach 34 Minuten mit 3:0 in Führung lagen. "Die zehn Minuten haben am Ende gereicht und wir haben auswärts drei Punkte eingefahren", sagt Kelsterbach Trainer Ahmet Demiroglou.

"Wir konnten heute zu dem Spitzenspiel leider nichts beitragen. Wir waren heute nicht mit der nötigen Einstellung in Lorsbach", sagt Andreas Maier, der Trainer der Spielvereinigung, enttäuscht. Auch der Treffer zum 4:1 Endstand war schlussendlich nicht mehr der Rede wert. Die Ausrede "Hochheimer Markt" lässt Trainer Maier allerdings nicht gelten: "Das ist keine Entschuldigung für diese Leistung und hat damit nichts zu tun. Das ist aber vielleicht mal eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt".