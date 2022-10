KOL: Hummetroth kassiert erste Niederlage Nach der Entlassung von Chef-Trainer Epp beim SV Lützel-Wiebelsbach nur ein 1:3 für Primus der Kreisoberliga

Germania Ober-Roden II – VfL Michelstadt 6:2 (2:0). Die Germania II begann stark und ging durch Okan Kilic (5.) und Jan Katz (6.) direkt 2:0 in Führung. Danach beruhigte sich die Partie etwas und so blieb es bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Gerold Presl aus Kloppenheim bei der 2:0-Führung. In der zweiten Hälfte machten die Gastgeber wieder ernst und kamen durch Fynn Kantz (52.) zum 3:0. Mathias Singh (62.) erhöhte auf 4:0. Leon Gürtler (68.) verkürzte für die Odenwälder auf 1:4. Nur zwei Minuten später erzielte Marlon Jahn (70.) das 5:1 für die Gastgeber. Fynn Kantz (87.) brachte die Gastgeber sogar noch mit 6:1 in Front ehe in der Nachspielzeit Gürtler (90. +2) noch mal auf 2:6 verkürzte.

FV Mümling-Grumbach – TSV Lengfeld 3:4 (2:2). In einer schwachen Kreisoberligapartie standen beide Teams sehr tief. Patrick Kepper (11.) brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Max Messerschmitt (20.) glich für die Otzberger zum 1:1 aus. Marcel Eckert (40.) erzielt das 2:1 für den FV. Thorsten Helfmann (45.+2) egalisierte für den TSV. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Volker Bierig aus Dudenhofen erzielt Lennart Schneider (48.) die erneute Führung für den TSV. Jonas Weichel (64.) glich erneut aus für den FV. In der Nachspielzeit gelang Henrik Bauss (90.+3) noch der glückliche Siegtreffer für den TSV Lengfeld.

SV Lützel-Wiebelsbach – SV Hummetroth 3:1 (0:0). Eine große Überraschung gab es am vergangenen Sonntag in Lützel-Wiebelsbach. Im zweiten Spiel nach der Entlassung von Chef-Trainer Thomas Epp gab es für den SV Hummetroth die erste Niederlage der Saison beim SV Lützel-Wiebelsbach, dem aktuellen Tabellenachten. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und ließen den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Nach einer Flanke von Julian Rudel köpfte Adrian Kaffenberger (71.) das 1:0 für den SV L. Fast im Gegenzug gelang Nico Struwe (72.) der Ausgleichstreffer für die Gäste. Doch Rückkehrer Sebastian Amend (80. und 90.) sorgte mit zwei Kopfballtoren für die Niederlage des Tabellenführers. Schiedsrichter: Volker Ehlert (Obertshausen).

KSG Georgenhausen – TV Fränkisch-Crumbach 3:1 (2:1). In einer weitgehend ausgeglichenen Partie waren die Gastgeber am Ende der verdiente Sieger. Alexander Welling (5.) brachte die KSG in Führung. Tommaso Mattia de Luca (16.) glich zwischenzeitlich für die Rodensteiner aus. Tim Gölz (35.) und Tom Henssel (85.) sorgten für die weiteren Treffer zum 3:1 Heimsieg der KSG. Schiedsrichter: Harald Schüttler (Hösbach).