KOL: Furiose Delkenheimer besiegen die SG Germania mit 5:2 Siegesserie nach 74 ungeschlagenen Ligaspielen gerissen +++ Leifermann-Hattrick und starke Defensivleistung des FVD +++ 200 Zuschauer

"Es war eine verdiente Niederlage. Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz, haben alle Tore selbst verschuldet. Momentan kriegen wir einfach zu viele Gegentore", haderte Germania-Coach Michel Badal mit der Defensivleistung seines Teams. Wobei sich die Gastgeber vor rund 200 Zuschauern unter Flutlicht in einen Rausch spielten, nach knapp einer Stunde mit 5:0 in Front lagen.

Das erkannte auch der Kontrahent neidlos an. "Für mich ist Delkenheim die stärkste Mannschaft der Liga. Sie werden definitiv bis zum Ende oben mitmischen", adelt Badal den Mitaufsteiger, der schon in der Vorsaison in zwei Ligaspielen und einem Pokalmatch seinem Team erhebliche Probleme bereitet hatte. Nach dem Durchmarsch aus der B-Liga in die Kreisoberliga und dem erneuten Sturm an die Tabellenspitze merke man auch bei der SG langsam, "dass wir in Bedrängnis kommen", wie es Badal ausdrückt. Die Gegner seien gegen sein Team immer besonders motiviert, hat er erkannt. Vielleicht kann es da auch befreiend wirken, dass die Siegesserie gerissen ist. "Die Uhr ist wieder auf Null gestellt. Es wird Zeit, eine neue Serie zu starten", gibt sich Badal kämpferisch.

Am Sonntag geht es für seine Germanen zur Reserve vom FV Biebrich, die immer besser in Fahrt kommt. Nabil Morchid (Zerrung) und Koray Asil, der sich nach Schlusspfiff im Disput mit dem Referee eine rote Karte einhandelte, erweitern die Ausfallliste weiter.

Für Delkenheim, das den sechsten Sieg in Folge einfuhr, geht es nach dem Husarenstück gleich zum nächsten Topspiel. Am Sonntag (15 Uhr) ist das Ländches-Team bei der Spvgg. Sonnenberg zu Gast. Das Primärziel, sich in der Liga zu akklimatiseren, scheint erreicht. Nun will Trainer Bender mehr. "Unter den Top Fünf zu landen, ist schon unser Anspruch", sagt Bender. Und hofft schon auf den nächsten Coup auf dem Spitzkippel.