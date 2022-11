KOL: Dennis Deider auch mit 37 noch Leistungsträger Unter seinem Spielertrainer hat sich der SV Wallrabenstein in der Spitzengruppe der Kreisoberliga etabliert - und will mindestens als Zweiter überwintern +++ Von Mentor Thorsten Becht einiges abgeschaut

Beim Club aus dem größten Hünstetter Ortsteil hat Deider zu dieser Saison als Spielertrainer angeheuert. Und das nicht einfach nur, um sich nach seiner Zeit als Spieler bei Verbandsligist Spvgg. Eltville wieder Erfahrungen als Coach in die Vita zu schreiben. Sondern um im Idealfall nach der Saison auch was zu feiern zu haben: "Ich wollte nicht irgendwo hingehen, wo es um die goldene Ananas geht", sagt Deider. In seinem aktuellen Team habe er durchaus das Potenzial gesehen, ganz vorne mitmischen zu können. Was in dieser Runde super klappt. Drei Spieltage vor Jahresende steht sein Team auf dem zweiten Rang. Gewinnen Deider und Co. ihre abschließenden Partien in Laufenselden und gegen Meilingen, überwintert Wallrabenstein, das obendrein drei kampflose Punkte gegen Geisenheim sicher hat, auf dem Relegationsplatz zur Gruppenliga - mindestens.