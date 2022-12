Köllner mischt die Karten neu: Bär und Kobylanski gesetzt, ein Trio abgeschrieben Erster Trainingsblock abgeschlossen

Neben zwei guten Testspielen (1:0 gegen Nürnberg, 2:3 in Hoffenheim) und der üblichen Blamage gegen Bayreuth (diesmal 2:4) gab es erste Gewinner, erste Verlierer, vor allem aber wurde erkennbar, wie und mit wem Köllner die Rückeroberung eines Aufstiegsplatzes angehen will. Ein Überblick:

Bekanntlich hat sich Köllner Neuzugang Nummer 10 für die Winterpause aufgespart. Gesellschafter, Gremien und Geschäftsführer ringen um Lösungen, wie der „spielstarke Achter“ finanziert werden kann, den sich der Trainer so wünscht. Derzeit sieht es wieder so aus, als könnte ein Transfer klappen. Nach Informationen unserer Zeitung kristallisiert sich auch ein Kandidat heraus. Übersehen wird dabei, dass längst ein „Neuzugang“ an Bord ist: Torschützenkönig Marcel Bär, der nach auskuriertem Mittelfußbruch wieder angreifen will. Vorige Saison erzielte der Ex-Braunschweiger 16 seiner 21 Treffer in den letzten 21 Saisonspielen – darf er gerne wiederholen, findet nicht nur Köllner, der für jeden erkennbar auf den Rückkehrer setzt: Zuletzt trug Bär zweimal die Kapitänsbinde – in den Spielen, in denen Stefan Lex hexenschussgeplagt zunächst auf der Bank saß.

Neues System

Tim Rieder hatte es im Interview angedeutet: „Zuletzt haben wir meistens im 4-1-4-1 gespielt. Kann sein, dass sich da was verändert . . .“ Ja, das könnte sein. Marginal zwar nur, aber nach Lage der Dinge schneidet Köllner das Spiel auf drei potenzielle Unterschiedspieler zu – auf Bär, auf den formstarken Albion Vrenezi und auf Martin Kobylanski, der fest entschlossen scheint, sein Standing bei 1860 zu verbessern. Mit zusätzlichen Fitnesseinheiten bringt sich der Feinfuß in Form, in allen drei Testspielen war er gesetzt und hatte starke Szenen (anders als Joseph Boyamba, der weiterhin durchzuhängen scheint). Ob auf der Taktiktafel am Ende ein 4-2-3-1 steht oder ein 4-1-2-3, wird die Öffentlichkeit in Teil zwei der Vorbereitung erfahren, die ihren Höhepunkt im Türkei-Trainingslager findet (3. bis 10. Januar).

Lösungen auf „Außen“

Hinten außen liegen die Problemzonen im Spiel der Löwen. Köllner hat viel durchprobiert – und die Karten jetzt noch einmal ganz neu durchgemischt. Links hinten befindet sich Fabian Greilinger, 22, auf der Überholspur, bereits seit dem Wörthersee-Cup – Routinier Phillipp Steinhart, 30, muss sich anstrengen, um seinen Platz zurückzuerobern. Ähnlich die Rollenverteilung auf der rechten Seite: In Christopher Lannert, 24, ist der jüngere Spieler gesetzt. Der Neuzugang aus Verl punktete mit dynamischen Auftritten in den Testspielen. Sein künftiger Vertreter ist etwas überraschend Yannick Deichmann, 28, den Köllner wieder aus dem Mittelfeld abzieht, Marius Willsch, 31, der im Saisonfinale 2020/21 seine Gesundheit für 1860 aufs Spiel setzte (Schambein), ist abgeschrieben.

Trio ausgemustert

Apropos abgeschrieben. Auch Quirin Moll, 31, und Lorenz Knöferl, 19, haben bei 1860 keine Perspektive mehr. Im Training wird das Trio abseits des Geschehens geparkt, in den Testspielen gar nicht mehr berücksichtigt. Dazu Köllners knapper Kommentar: „Das wären die Spieler 23 und 24 gewesen. Wir können in so einem Testspiel nicht 25-mal wechseln.” Deutlicher geht’s nicht. (Uli Kellner)