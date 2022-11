Klettert der FC Denzlingen weiter nach oben? Der Achtplatzierte trifft auf den FC Teningen und rückt bei einem Sieg bis auf einen Punkt an die Teninger heran

In Teningen will Denzlingen den positiven Trend der vergangenen Wochen weiter bestätigen. Tabellenführer Lahr versucht derweil in Waldkirch, den Abstand auf das zweitplatzierte Pfullendorf bei vier Zählern zu halten. Lörrach-Brombach steht eine schwere Heimaufgabe bevor: der FV empfängt den Dritten, den FC Auggen.

FC Teningen - FC Denzlingen

Fünf seiner letzten sechs Ligaspiele hat der FC Denzlingen in der Verbandsliga für sich entschieden – der schwache Saisonstart ist damit noch nicht komplett repariert, aber die Elf von Florian Kneuker hat den Anschluss an die vorderen Ränge wieder hergestellt. Beim FC Teningen soll nun am Samstag der nächste Schritt gelingen. „Die Abläufe sitzen immer besser. Wir sind dabei als Mannschaft zu wachsen“, so Kneuker. Vier Zähler liegt der Vorjahreszweite aktuell hinter dem FC Teningen, der seine letzten vier Heimspiele allesamt für sich entscheiden konnte. „Der FC Denzlingen hat eine enorme Qualität im Kader. Wenn die noch von der Bank bringen können, ist schon imposant“, sagt FCT-Coach Jan Lindemann über den kommenden Gegner. Für seine Elf ist das Derby das erste von drei richtungsweisenden Duellen gegen Spitzenteams. Mit dem SC Lahr und FC Auggen stehen die in den kommenden beiden Wochen weitere Hochkaräter auf dem Programm.





SV Waldkirch – SC Lahr

An das Elztal hat Verbandsligist SC Lahr gute Erinnerungen, vergangenen März gelang ein 5:1-Erfolg. Aus Lahrer Sicht gehe es laut Sportvorstand Petro Müller darum, das Mittelmaß zwischen aufgebautem Selbstbewusstsein und Demut zu finden. „Mit Sandro Rautenberg hat Waldkirch seinen besten Torjäger im Sommer verloren, liegt aktuell hinter den allgemeinen Erwartungen zurück“, sagt Müller. Dennoch hätten sie gute Einzelspieler, auf die es zu achten gelte. Andererseits „wirkt unsere Mannschaft, sicher auch angefacht durch den herrschenden Konkurrenzkampf, derzeit äußerst gefestigt und stabil. Die jüngsten Leistungen wollen wir bestätigen“, sagt Müller. Personell ergeben sich beim SCL ein paar Veränderungen. Dennis Häußermann (Zerrung) fällt weiter aus, dagegen kehren Johannes Wirth und Roman Bulgakov ins Aufgebot zurück.





FV Lörrach-Brombach - FC Auggen