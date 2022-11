Klaus Gallmann verlässt den FC Erzingen zum Saisonende

Es war eine Erfolgsgeschichte, die im Sommer ihre Krönung fand: Seit Klaus Gallmann das Traineramt beim FC Erzingen im März 2018 übernahm, etablierten sich die Klettgau-Fußballer in der Bezirksliga-Spitze. Im Juni dieses Jahres gelang über die Aufstiegsspiele schließlich der ersehnte Sprung in die Landesliga. Dort liegt der FCE nach dem Ende der Hinrunde auf Rang 13. Nun steht fest: Nach dieser Saison wird Gallmann seine Tätigkeit beim FCE beenden.

Wie der Club mitteilte, habe sich der 33 Jahre alte Trainer nach reiflicher Überlegung dazu entschieden. "Bereits vor Rundenbeginn informierte uns Klaus Gallmann darüber, dass dies höchstwahrscheinlich seine letzte Saison als Cheftrainer unserer ersten Mannschaft sein wird", so FCE-Spielausschuss Loris Bendel. Neben dem zeitlichen Aufwand für Fußball, in Verbindung mit den beruflichen Herausforderungen, bleibe derzeit zu wenig Zeit für die Familie, was Gallmanns Entscheidung schlussendlich verfestigt habe, hieß es weiter.