Klatsche in Bawinkel

Selten war unser Trainer Manuel Wittmoser im Spielerkreis nach dem Abpfiff so kurz angebunden wie heute: „Ich weiß fast nicht, was ich sagen soll! In der Halbzeitpause habe ich euch – wie schon so oft – aufgefordert, die einfachen Dinge umzusetzen. Dazu gehört, frühzeitig zum Ball zu gehen und den Ball nicht erst springen zu lassen. Stattdessen waren wir heute fast immer zu langsam und zu spät. Damit macht man es dem Gegner leicht, zu Toren zu kommen.“