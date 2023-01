Halbzeit im Fairness-Cup: SC Melle 03 II führt 969 Teams haben Bestwert im Visier

Mit einem Novum wartet der Fairness-Cup in der Saison 2022/23 auf. Erstmals fließt auch das Fehlverhalten der sogenannten „Teamoffiziellen“ mit in das Fairness-Ranking ein, mit dem der Niedersächsische Fußballverband alljährlich die fairste Mannschaft Niedersachsens ermittelt. Die gelben, gelb-roten und roten Karten, die Trainer und Betreuer auf ihrem Sündenkonto angehäuft haben, schlagen jetzt erstmals negativ in den Bilanzen der von ihnen betreuten Mannschaften zu Buche.

Die „Ausbeute“ der „Teamoffiziellen“ beträgt rund vier Prozent des Kartenkontingents, dass die Spieler der 969 von den Kreisligen bis zur 1. Bundesliga am Wettbewerb beteiligten Teams im bisherigen Saisonverlauf angelegt haben. Und entscheidet am Ende vielleicht sogar darüber, wer den Titel gewinnt.

Thomas Egbers ist das schmerzlich bewusst. Er ist Trainer der „Zweiten“ vom SC Melle 03. Und die führt die Halbzeitwertung im Fairness-Cup an. Ganze sieben gelbe Karten hat die Mannschaft um Kapitän Marcel Kavermann in ihren bisherigen 17 Saisonspielen in der Osnabrücker Kreisliga Staffel C erhalten. Hinzugerechnet aber werden muss das Gelb, das sich Egbers in einem Spiel an der Seitenlinie eingehandelt hat. „Da war ich mit einer Entscheidung des Schiris nicht einverstanden und habe wohl etwas zu lautstark protestiert“, gibt der Coach unumwunden zu. „Das wird nicht wieder vorkommen“, verspricht der 38- Jährige, der sich gleich nach dem Spiel mit dem Unparteiischen aussprach und für die Mannschaft aufgrund seines Fauxpas einen springen ließ. Und nun hofft, dass er am Ende der Saison nicht Derjenige sein wird, der den möglichen Fairness-Triumph vermasselt hat.

Mit drei Punkten Rückstand gegenüber dem Hagener SV belegen die Meller derzeit in der Liga Rang 2, haben aber noch ein Spiel weniger als der Spitzenreiter ausgetragen. „Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen und natürlich auch gerne aufsteigen“, so Egbers, der auch die Verfolger, das drittplatzierte Team vom TuS Hilter und den VfL Kloster Oesede, noch nicht abgeschrieben hat. Zum ersten Spiel nach der Winterpause müssen die Meller am 26. Februar in Hilter antreten und vielleicht zeichnet sich dann schon ab, wohin die Reise gehen könnte.

Im bereits zum 30. Mal ausgetragenen Fairness-Cup werden gelbe Karten mit je einem, gelb-rote Karten mit je drei und rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet, zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten, und der liegt für die Meller bei 0,47. Besser haben in der 29-jährigen Wettbewerbsgeschichte bisher nur der SV Wippingen (1994 und 1995 mit 0,3 bzw. 0,27), der TSV Lochtum (2001 mit 0,42) und BSC Acosta II (2020 mit 0,29) abgeschnitten. Ebenfalls mit einer Null vor dem Komma warten in dieser Saison bisher elf weitere Teams auf: TSV Lenne (0,5), SV Bokeloh (0,72), SV Großefehn (0,79), SC Hemmingen-Westerfeld (0,81), FC Lune (0,82), SV Emmendorf (Sieger 2017, 0,83), TSV Kirchbrak (0,85), TuS Kleefeld (0,86), Osnabrücker SC II (0,88), SpVg Hüpede-Oerie (0,93), und TuS Hinte (0,94).