KLA: Klingen sichert sich einen Punkt gegen Viktoria Urberach Dritter Sieg in Serie für Schaafheim

Dieburg. In der A-Liga Dieburg erkämpfte sich die SG Klingen ein 1:1 gegen Viktoria Urberach. Viktoria Schaafheim feierte mit einem 2:1-Erfolg gegen die Spvgg Groß-Umstadt den dritten Sieg in Folge, während die Spielvereinigung seit vier Spielen nicht mehr gewonnnen hat. Der SV Münster II ließ nach einer 6:0-Führung den PSV Groß-Umstadt noch einmal ins Spiel kommen, siegte am Ende aber dennoch mit 8:4.