Kings World Cup: Deutschland scheitert im Viertelfinale an Chile

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.

Der Auftakt gegen Argentinien ging verloren, obwohl die deutschen Akteure über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe waren. Als es 3:3 stand, musste am Ende ein Shoot-Out über den Sieg entscheiden. Pfosten, Latte, alles war dabei, keiner der fünf deutschen Versuche landete im Tor. Daniel Dressen (38), Keeper des westfälischen Bezirksligisten Dortmunder Löwen, gab alles, musste aber einmal hinter sich greifen, so dass Argentinien 4:3 gewann.

Am 2. Spieltag traf Deutschland auf die zum Auftakt siegreichen USA und bekam die Partie trotz eines 0:3-Rückstands unter Kontrolle. Ein doppelt zählender Treffer von Ex-Profi Danny Blum (früher 1. Bundesliga beim VfL Bochum und Eintracht Frankfurt) in der "Crunch Time" kurz vor der Pause zum 3:3-Ausgleich brachte die Wende. Ein überragender Amar Cekic, seines Zeichens erfahrener Futsal- und Regionalliga-Akteur, steuerte am Ende drei Tore und weitere Vorlagen zum 10:6-Erfolg bei und wurde "Man of the match".

Gegen Japan gelang Deutschland am frühen Samstagabend deutscher Zeit ein 5:4-Thriller-Sieg (mit Keeper Daniel Dressen als "Man of the Match"), so dass die Partie zwischen den USA und Argentinien alles weitere entscheiden sollte. Die USA besiegte Argentinien mit 8:5, womit die USA, Argentinien und Deutschland die Gruppe mit zwei Siegen abschlossen. Ein sog. "Triple Shootout" (Wer erzielt als Erster fünf Tore?) sieht das Reglement vor, das mit großer Spannung verbunden war.

Die USA lag früh vorne, die Argentinier früh hinten und verabschiedeten sich dann auch als Gruppendritter. Deutschland holte gegenüber den USA auf. Schon im ersten Sudden-Death-Shooutout parierte Daniel Dreesen (vom Bezirksligisten Dortmunder Löwen) gegen die USA und Mehmet-Can Senocak (vom Berliner Sechstligisten TSV Marienfeld) traf seinen vierten Shootout. Damit erreichte Deutschland als Gruppensieger das Viertelfinale.

Am heutigen Mittwoch steht nun das Viertelfinale um 22 Uhr deutscher Zeit gegen Chile auf dem Programm.

Chile gewann alle drei Gruppenspiele, musste aber zweimal nach einem Remis nach regulärer Spielzeit in das Shootout. Im Großen und Ganzen dürften die Südamerikaner als gutes Viertelfinal-Los gelten. Danach trifft Spanien auf die USA. Bereits im Halbfinale stehen Mexiko und Brasilien.

FuPa wird wieder im ausführlichen Liveticker dabei sein!