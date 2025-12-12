Amar Cekic (links) wird auch in der Kings League für Deutschland auflaufen. – Foto: Julan Meusel

Kings World Cup Nations: Diese Spieler laufen für Deutschland auf Die offizielle deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft schnitt beim Socca World Cup eher mäßig ab. Verlinkte Inhalte KWC Nations Deutschl. KL

Für Deutschland gab es bei der Kleinfeld-Weltmeisterschaft in Mexiko wie bei den letzten großen Events das frühe Aus. Im Viertelfinale unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Malte Froehlich und Marc Müller den Niederlanden mit 1:3. Im Januar möchte sich erneut eine deutsche Kleinfeld-Auswahl auf internationaler Bühne beweisen. Es handelt sich um die "inoffizielle" Weltmeisterschaft der Kings League, die unter dem Titel "Kings World Cup Nations" in Sao Paulo/Brasilien vom 3. bis zum 17. Januar ausgetragen wird. 20 Länder sind am Start. Als deutscher Trainer fungiert der frühere Bundesliga-Profi Francisco Copado (51). Natürlich darf in der "Kleinfeld-Welt" auch ein Influencer nicht fehlen. Papaplatte wird als Präsident die deutsche Auswahl nach Brasilien führen.

>>> zum Spielplan des Kings World Cup Nations 13 Spieler wurden berufen. Mit Danny Blum führt ein früherer Bundesliga-Profi die Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Aaron Seydel war zuletzt sogar in der 1. Liga Dänemarks unterwegs und ist ebenfalls ein gestandener Profi.