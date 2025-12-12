Kings World Cup Nations: Diese Spieler laufen für Deutschland auf

Für Deutschland gab es bei der Kleinfeld-Weltmeisterschaft in Mexiko wie bei den letzten großen Events das frühe Aus. Im Viertelfinale unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Malte Froehlich und Marc Müller den Niederlanden mit 1:3.
Im Januar möchte sich erneut eine deutsche Kleinfeld-Auswahl auf internationaler Bühne beweisen. Es handelt sich um die "inoffizielle" Weltmeisterschaft der Kings League, die unter dem Titel "Kings World Cup Nations" in Sao Paulo/Brasilien vom 3. bis zum 17. Januar ausgetragen wird. 20 Länder sind am Start. Als deutscher Trainer fungiert der frühere Bundesliga-Profi Francisco Copado (51). Natürlich darf in der "Kleinfeld-Welt" auch ein Influencer nicht fehlen. Papaplatte wird als Präsident die deutsche Auswahl nach Brasilien führen.
13 Spieler wurden berufen. Mit Danny Blum führt ein früherer Bundesliga-Profi die Mannschaft als Kapitän auf das Feld. Aaron Seydel war zuletzt sogar in der 1. Liga Dänemarks unterwegs und ist ebenfalls ein gestandener Profi.
Im Tor wurde eine "Legende" aus der sechsten Spielklasse nominiert. Daniel Dreesen hat in seiner Laufbahn über 250 Partien in der Westfalenliga absolviert. An seiner Seite steht mit Abou Fofana ein erfahrener Keeper aus der Oberliga Hamburg.
Im Gegensatz zur deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft sind fast ausschließlich "Amateurkicker" im Einsatz, die im Großfeld in der Regel in der 4. und 5. Liga aktiv sind oder waren. Einer der besten deutschen Akteure bei der kürzlichen Weltmeisterschaft in Mexiko ist auch in Brasilien dabei: Amar Cekic. Man darf gespannt sein.
Der deutsche Kader:
Daniel Dreesen (38) | Tor | Futbolistas (Kings League) | Dortmunder Löwen (Bezirksliga Westfalen)
Aboubakar Fofana (28) | Tor | Tiki Tacker (Kings League) | Eimsbütteler TV (Oberliga Hamburg)
Danny Blum (34) | Kapitän | Youniors FC (Kings League) | früher u. a. Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg (30 Einsätze in der Bundesliga und 109 Einsätze in der 2. Bundesliga)
Aaron Seydel (29) | Futbolistas (Kings League) | vereinslos (zuletzt Aalborg BK/1. Liga Dänemark, früher 2. Bundesliga SV Darmstadt 98, Jahn Regensburg und Holstein Kiel)
Serhat Imsak (26) | No Rules (Kings League) | vereinslos (zuletzt Türkcücü München/Regionalliga)
Nick Salihamidzic (22) | No Rules (Kings League | vereinslos (zuletzt FC Bayern München II/Regionalliga Bayern)
Salvatore Giambra (21) | Futbolistas (Kings League) | Fortuna Köln II (Oberliga Mittelrhein)
Hagen Blohm (23) | Vice Versa (Kings League) | SF Düren (Oberliga Mittelrhein)
Daniel Jelisic (25) | No Rules (Kings League) | vereinslos (zuletzt Türkgücü München/Regionalliga Bayern)
Herbert Paul (31) | Era Colonia (Kings League) | FC Onefootball (Icon League) | SV Manching (Landesliga Bayern)
Mehmet-Can Senocak (23) | G2FC (Kings League) | TSV Mariendorf (Berlin-Liga/Verbandsliga)
Yazid Tambo (22) | Kaktus Kickers (Kings League) | vereinslos (zuletzt VfR Garching/Oberliga Bayern)
Amar Cekic (32) | No Rules (Kings League) | DNA Athletics (Icon League) | Jahn Regensburg (Futsal Bundesliga) | vereinslos (zuletzt Türkgücü München/Regionalliga Bayern)
20 Länder sind auf fünf Gruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger ziehen in das Viertelfinale ein. Die fünf Gruppenzweiten und der beste Gruppensieger bekommen eine "Last Chance" und dürfen noch um den Einzug in das Viertelfinale kämpfen. Danach geht es im normalen K.o.-System weiter.