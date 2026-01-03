Kings World Cup Nations startet - Das sind die prominenten Kapitäne

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.
Der Spanier hat in Deutschland einen exklusiven Streamingpartner für den Kings World Cup Nations gefunden. So wird DAZN ab heute 18 Uhr täglich die Partien übertragen. Diese werden kostenlos zu sehen sein.
Deutschland startet morgen um 20 Uhr deutscher Zeit in das Turnier.
Viele Länder haben prominente Kapitäne aus der Social Media-Welt. Einige Fußball-Stars sind jedoch auch dabei.
Nation | Kapitän | Job
Algerien | Hachemi SB | Influencer (ca. 1,3 Mio. Follower auf Instagram)
Argentinien | Sergio Agüero | Ex-Profi (Man City)
Brasilien | Kings Brazil (mit u. a. Kaká) | Ex-Profi (Real Madrid, AC Mailand)
Chile | Arturo Vidal & Shelao | Ex-Profi (u. a. FC Bayern München, FC Barcelona) & Streamer (ca. 500.000 Follower auf Twitch)
Kolumbien | James Rodriguez & Juan Guarnizo | Profi (u. a. Real Madrid, FC Bayern München) & Streamer (ca. 11,6 Mio. Follower auf Twitch)
Frankreich | Adel Rami | Ex-Profi (u. a. Olympique Marseille, OSC Lille)
Deutschland | Papaplatte | Streamer (ca. 3,1 Mio. Follower auf Twitch)
Indien | CarryMinati | YouTuber (ca. 45,2 Mio. Follower auf YouTube)
Indonesien | Atta Halilintar | YouTuber (ca 31,4 Mio. Follower auf YouTube)
Italien | Tumblurr | Streamer (ca. 2 Mio. Follower auf Twitch)
Japan | Junichi Kato | Streamer (ca. 1,1 Mio. Follower auf Twitch)
Mexiko | Miguel Layun & Samy Rivers | Ex-Profi (u. a. FC Porto, Club America) & Streamerin (ca. 6,8 Mio. Follower auf Twitch)
Marokko | Ilyas El Maliki | Streamer und Influencer (ca. 1,9 Mio. Follower auf Instagram)
Niederlande | Wesley Sneijder & Chatmo | Ex-Profi (u. a. Inter Mailand) & YouTuber (ca. 1,8 Mio. Follower auf YouTube)
Peru | Paolo Guerrero & Zeein | Profi (u. a. FC Bayern München, Hamburger SV) & Streamer (ca. 600.000 Follower auf Twitch)
Polen | Robert Lewandowski & Izak | Profi (u. a. FC Bayern München, Borussia Dortmund, Barcelona) & Streamer (ca. 2,2 Mio. Follower auf Twitch)
Katar | AboFlah | YouTuber (ca. 48 Mio. Follower auf YouTube)
Saudi-Arabien | Drb7h | YouTuber (ca. 4 Mio. Follower auf YouTube)
Spanien | DjMaRiiO | YouTuber (ca. 10 Mio. Follower auf YouTube)
USA | Weston McKennie & Jynxzi | Profi (u. a. FC Schalke 04, Juventus Turin) & Streamer (ca. 8,6 Mio. Follower auf Twitch)