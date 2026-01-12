So läuft es für Ex-Profi Blum und Brazzo Jr. beim Kings World Cup

Die deutsche Auswahl, angeführt von Präsident Papaplatte, Trainer Francisco Copado (51, früherer Bundesliga-Spieler) und Kapitän Danny Blum (35), ist nach einer spannenden Gruppenphase in das Viertelfinale eingezogen. Nach einer unglücklichen Shootout-Niederlage gegen Argentinien (3:4) zeigten die Mannen um Top-Scorer Amar Cekic (33) gute Leistungen gegen die USA (10:6) und gegen Japan (5:4).

Dank des Modus, dass bei gleicher Anzahl von Siegen bei drei Mannschaften ein sog. "Triple-Shootout" über die Platzierung entscheidet, sicherte sich Deutschland noch den Gruppensieg. Keeper Daniel Dreesen (38) und Mehmet-Can Senocak (23) mit vier Shootout-Treffern waren die Garanten des Erfolgs.

Mögliche Gegner sind am morgigen Dienstag die anderen vier Gruppensieger Italien, Spanien, Mexiko und Chile. Aber auch Titelverteidiger Brasilien ist noch im Rennen, muss sich heute aber erst über die "Last-Chance-Runde" qualifizieren.