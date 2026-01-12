So läuft es für Ex-Profi Blum und Brazzo Jr. beim Kings World Cup

Die deutsche Auswahl, angeführt von Präsident Papaplatte, Trainer Francisco Copado (51, früherer Bundesliga-Spieler) und Kapitän Danny Blum (35), ist nach einer spannenden Gruppenphase in das Viertelfinale eingezogen. Nach einer unglücklichen Shootout-Niederlage gegen Argentinien (3:4) zeigten die Mannen um Top-Scorer Amar Cekic (33) gute Leistungen gegen die USA (10:6) und gegen Japan (5:4).
Dank des Modus, dass bei gleicher Anzahl von Siegen bei drei Mannschaften ein sog. "Triple-Shootout" über die Platzierung entscheidet, sicherte sich Deutschland noch den Gruppensieg. Keeper Daniel Dreesen (38) und Mehmet-Can Senocak (23) mit vier Shootout-Treffern waren die Garanten des Erfolgs.
Mögliche Gegner sind am morgigen Dienstag die anderen vier Gruppensieger Italien, Spanien, Mexiko und Chile. Aber auch Titelverteidiger Brasilien ist noch im Rennen, muss sich heute aber erst über die "Last-Chance-Runde" qualifizieren.
Daniel Dreesen (38) | Tor | Futbolistas (Kings League) | Dortmunder Löwen (Bezirksliga Westfalen, langjähriger Westfalenliga-Keeper (6.Liga)
Aboubakar Fofana (28) | Tor | Tiki Tacker (Kings League) | Eimsbütteler TV (Oberliga Hamburg)
Danny Blum (35) | Abwehr | Kapitän | Youniors FC (Kings League) | früher u. a. Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg (30 Einsätze in der Bundesliga und 109 Einsätze in der 2. Bundesliga)
Salvatore Giambra (21) | Abwehr | Futbolistas (Kings League) | Fortuna Köln II (Oberliga Mittelrhein)
Hagen Blohm (23) | Abwehr | Vice Versa (Kings League) | SF Düren (Oberliga Mittelrhein)
Daniel Jelisic (25) | Abwehr | No Rules (Kings League) | vereinslos (zuletzt Türkgücü München/Regionalliga Bayern)
Herbert Paul (31) | Abwehr | Era Colonia (Kings League) | FC Onefootball (Icon League) | SV Manching (Landesliga Bayern)
Emir Sejdovic (25) | Abwehr | Youniors FC (Kings League) | Hanauer SC (Oberliga Hessen)
Nick Salihamidzic (22) | Mittelfeld | No Rules (Kings League | vereinslos (zuletzt FC Bayern München II/Regionalliga Bayern)
Mehmet-Can Senocak (23) | Mittelfeld | G2FC (Kings League) | TSV Mariendorf (Berlin-Liga/Verbandsliga)
Amar Cekic (33) | Angriff No Rules (Kings League) | DNA Athletics (Icon League) | Jahn Regensburg (Futsal Bundesliga) | vereinslos (zuletzt Türkgücü München/Regionalliga Bayern)
Serhat Imsak (26) | Angriff | No Rules (Kings League) | vereinslos (zuletzt Türkcücü München/Regionalliga)
Yazid Tambo (22) | Angriff | Kaktus Kickers (Kings League) | vereinslos (zuletzt VfR Garching/Oberliga Bayern)
Die Highlights der drei Gruppenspiele: