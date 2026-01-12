 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: Kings League Germany

So läuft es für Ex-Profi Blum und Brazzo Jr. beim Kings World Cup

Vom 3. bis 17. Januar 2026 steigt im brasilianischen Sao Paulo der Kings World Cup Nations.

Verlinkte Inhalte

KWC Nations
Deutschland
Argentinien
Japan
USA

Die deutsche Auswahl, angeführt von Präsident Papaplatte, Trainer Francisco Copado (51, früherer Bundesliga-Spieler) und Kapitän Danny Blum (35), ist nach einer spannenden Gruppenphase in das Viertelfinale eingezogen. Nach einer unglücklichen Shootout-Niederlage gegen Argentinien (3:4) zeigten die Mannen um Top-Scorer Amar Cekic (33) gute Leistungen gegen die USA (10:6) und gegen Japan (5:4).

Dank des Modus, dass bei gleicher Anzahl von Siegen bei drei Mannschaften ein sog. "Triple-Shootout" über die Platzierung entscheidet, sicherte sich Deutschland noch den Gruppensieg. Keeper Daniel Dreesen (38) und Mehmet-Can Senocak (23) mit vier Shootout-Treffern waren die Garanten des Erfolgs.

Mögliche Gegner sind am morgigen Dienstag die anderen vier Gruppensieger Italien, Spanien, Mexiko und Chile. Aber auch Titelverteidiger Brasilien ist noch im Rennen, muss sich heute aber erst über die "Last-Chance-Runde" qualifizieren.

Die bisherige Bilanz der deutschen Kicker:

Daniel Dreesen (38) | Tor | Futbolistas (Kings League) | Dortmunder Löwen (Bezirksliga Westfalen, langjähriger Westfalenliga-Keeper (6.Liga)

Aboubakar Fofana (28) | Tor | Tiki Tacker (Kings League) | Eimsbütteler TV (Oberliga Hamburg)

  • Bekam bislang noch keine Spielzeit. Doch im "Triple-Shootout" gegen die USA und Argentinien musste er überraschend antreten und verwandelte einen äußerst wichtigen Shootout.

Danny Blum (35) | Abwehr | Kapitän | Youniors FC (Kings League) | früher u. a. Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg (30 Einsätze in der Bundesliga und 109 Einsätze in der 2. Bundesliga)

  • Der frühere Bundesliga-Profi (Eintracht Frankfurt und VfL Bochum) führt das Team als Kapitän auf das Feld und wandelt "zwischen Genie und Wahnsinn". Ohne sein doppelt zählendes Traumtor gegen die USA kurz vor der Halbzeit zum 3:3-Ausgleich wäre die Mannschaft jetzt vielleicht schon zuhause.

Salvatore Giambra (21) | Abwehr | Futbolistas (Kings League) | Fortuna Köln II (Oberliga Mittelrhein)

Hagen Blohm (23) | Abwehr | Vice Versa (Kings League) | SF Düren (Oberliga Mittelrhein)

Daniel Jelisic (25) | Abwehr | No Rules (Kings League) | vereinslos (zuletzt Türkgücü München/Regionalliga Bayern)

Herbert Paul (31) | Abwehr | Era Colonia (Kings League) | FC Onefootball (Icon League) | SV Manching (Landesliga Bayern)

Emir Sejdovic (25) | Abwehr | Youniors FC (Kings League) | Hanauer SC (Oberliga Hessen)

  • Faktisch gesehen hat das deutsche Team im "normalen 7 vs. 7" lediglich vier Tore in den drei Gruppenspielen kassiert. Alles andere passierte, als sich weniger Akteure auf dem Feld befanden (2 vs. 2 oder 3 vs. 3 beispielsweise). Oder es waren halt Shootouts oder sog. Presidents Penaltys. Insgesamt geht die Abwehrleistung in Ordnung. Um wirklich den Titel holen zu können, muss hier und da aber sicherlich noch eine Schippe Konzentration draufgelegt werden.

Nick Salihamidzic (22) | Mittelfeld | No Rules (Kings League | vereinslos (zuletzt FC Bayern München II/Regionalliga Bayern)

  • Der Mann mit dem großem Namen (Sohn von Hasan Salihamidzic) überragt als Top-Scorer mit zwei Toren und vier Vorlagen. Seine sehenswerte Hackenvorlage auf Cekic brachte den überaus wichtigen "Golden Goal"-Sieg gegen Japan.

Mehmet-Can Senocak (23) | Mittelfeld | G2FC (Kings League) | TSV Mariendorf (Berlin-Liga/Verbandsliga)

  • In allen drei Gruppenspielen traf der Mittelfeldakteur. Seine Coolness im "Triple-Shootout" war beeindruckend. Als Deutschland die freie Auswahl hatte, setzte Copado dreimal auf Senocak, der seinem ersten Treffer noch drei weitere hinzufügte und Deutschland damit in das Viertelfinale führte.

Amar Cekic (33) | Angriff No Rules (Kings League) | DNA Athletics (Icon League) | Jahn Regensburg (Futsal Bundesliga) | vereinslos (zuletzt Türkgücü München/Regionalliga Bayern)

  • Der kreative Offensivspieler aus München ist einer der "Stars" der Kleinfeld-Ligen. Zuletzt auch mit der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gewesen, ist er auch bei der deutschen Kings League-Auswahl ein Schlüsselspieler. Mit sechs Toren könnte er sogar nach der Torjägerkrone greifen. Aktuell führen zwei Spieler aus Italien und Saudi-Arabien das Ranking mit acht Treffern an. Allerdings muss er an seiner Shootout-Quote arbeiten. Sowohl gegen Japan als auch im Triple-Shootout traf er nur das Aluminium.

Serhat Imsak (26) | Angriff | No Rules (Kings League) | vereinslos (zuletzt Türkcücü München/Regionalliga)

  • Der groß gewachsene gelernte Mittelstürmer hat bislang drei Tore beigetragen und war oft ein Unruheherd vor dem gegnerischen Tor.

Yazid Tambo (22) | Angriff | Kaktus Kickers (Kings League) | vereinslos (zuletzt VfR Garching/Oberliga Bayern)

  • Bekam bislang wenig Einsatzzeit und konnte noch keine Akzente setzen.

Die Highlights der drei Gruppenspiele:

So., 04.01.2026, 20:20 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Argentinien
ArgentinienArgentinien
3
4
Abpfiff

Fr., 09.01.2026, 23:20 Uhr
USA
USAUSA
Deutschland
DeutschlandDeutschland
6
10
Abpfiff

Sa., 10.01.2026, 18:00 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Japan
JapanJapan
5
4
Abpfiff

Aufrufe: 012.1.2026, 11:10 Uhr
redAutor