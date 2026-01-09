 2026-01-09T09:36:09.492Z

– Foto: Kings League

Kings World Cup Nations: Deutschland begeistert gegen die USA

Vom 3. bis 17. Januar 2026 steigt im brasilianischen Sao Paulo der Kings World Cup Nations.

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.

Der Auftakt gegen Argentinien ging verloren, obwohl die deutschen Akteure über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe waren. Als es 3:3 stand, musste am Ende ein Shoot-Out über den Sieg entscheiden. Pfosten, Latte, alles war dabei, keiner der fünf deutschen Versuche landete im Tor. Daniel Dressen (38), Keeper des westfälischen Bezirksligisten Dortmunder Löwen, gab alles, musste aber einmal hinter sich greifen, so dass Argentinien 4:3 gewann.

Am 2. Spieltag trifft Deutschland nun auf die USA, die Japan mit 5:2 besiegt haben. Ein Sieg muss her, um die Chancen auf das Weiterkommen aufrechtzuerhalten.

FuPa wird die Partie ab ca. 23.20 Uhr im Liveticker begleiten. Zudem könnt ihr euch hier die Partie auch im Livestream anschauen.

Zum Liveticker:

Gestern, 23:20 Uhr
USA
USAUSA
Deutschland
DeutschlandDeutschland
6
10
Abpfiff

Zum Livestream:

___

Der 1. Spieltag:

So., 04.01.2026, 20:20 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Argentinien
ArgentinienArgentinien
3
4
Abpfiff

Die Highlights:

Das Shoot-Out zum Nachschauen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Kings League Germany (@kingsleague_de)

Aufrufe: 09.1.2026, 23:00 Uhr
