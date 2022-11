Kickers wollen gegen Mainz 05 II für Wiedergutmachung sorgen

Das nächste Topspiel der Regionalliga Südwest steht an. Der fünftplatzierter 1. FSV Mainz 05 II ist am Samstagmittag zu Gast beim Tabellensechsten Kickers Offenbach. Es sind wegweisende Spiele für die Kickers, die nun nach Ulm und Steinbach mit Mainz das dritte Topspiel infolge vor der Brust haben. Nachdem der OFC das erste Duell gegen Spitzenreiter SSV Ulm gewinnen konnte, musste letzte Woche beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger eine bittere Niederlage hingenommen. Die Kickers verspielten die Chance, auf Platz drei vorzurücken und verloren das Spiel in der letzten Minute der Nachspielzeit. Nach fünf Spielen ohne Niederlage und drei Siegen in Folge waren die verlorenen Punkte am Wochenende ein kleiner Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Ersan Parlatan.

Gegen Mainz soll zu Hause also wieder ein Dreier her, um zurück in die Erfolgsspur zu finden. Mit einem Heimerfolg könnten die Hessen in der Tabelle an den Mainzern vorbei ziehen. Hoffnung auf Erfolg macht natürlich das Spiel vor heimischer Kulisse. Die Heimstärke der Offenbacher ist mit 16 Punkten und 19 erzielten Toren unverkennbar. Lediglich eine Niederlage und ein Unentschieden stehen in der Heimbilanz. Zudem setzten sich die Kickers am Mittwochabend mit einem 2:0 beim Oberligisten Türk Gücü Friedberg durch und sicherten sich so den Einzug ins Viertelfinale des Hessenpokals. Kleiner Wermutstropfen ist die Gelb-Rote Karte von Jayson Breitenbach am vergangenen Samstag, auf welchen der OFC am Wochenende beim Ligaspiel verzichten muss.

Mit dem 1. FSV Mainz 05 II ist am Wochenende die stärkste Auswärtsmannschaft der Regionalliga zu Gast. Sechs ihrer sieben Auswärtsspiele konnten die Mainzer allesamt für sich entscheiden. Umso spannender ist die Partie der stärksten Auswärtsmannschaft, die auf die zweitstärkste Heimmannschaft trifft. Die Mainzer befinden sich seit vier Wochen in bestechender Form. Zehn Punkte sowie zehn geschossene Tore in den letzten vier Spielen stehen in der jüngsten Bilanz. Für die Nullfünfer gab es zuletzt einen 3:1 Sieg beim Tabellenzweitletzten Hessen Kassel. Mit 25 Punkten steht die Bundesligareserve einen Punkt vor dem OFC. Mit einem Sieg könnte der Abstand auf vier Zähler ausgebaut werden um den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Nicht mit dabei sein kann Keanu Kraft, der aufgrund eines Dopingvergehens bis auf weiteres vorgesperrt ist.

Astoria Walldorf empfängt Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger

Für Astoria Walldorf steht nach dem Auswärtsspiel bei Ligaprimus Ulm mit dem TSV Steinbach Haiger der nächste harte Brocken vor der Tür. Die zuletzt stark aufspielenden Walldorfer mussten letzte Woche in Ulm nach zwei Siegen infolge eine 0:1- Niederlage hinnehmen. Ganze 70 Minuten in Überzahl konnten die Walldorfer nicht nutzen und verloren mit 0:1. Mit 15 Punkten steht die Astoria nur drei Punkte über einem Abstiegsplatz. Ein Dreier zu Hause gegen die Steinbacher würde dem FCA im Hinblick auf den Abstiegskampf sicher gut tun. Der Tabellenzweite aus Steinbach will sich beim Vierzehnten Walldorf aber keine Blöße geben und mit einem Auswärtserfolg weiter an Tabellenführer Ulm dranbleiben. Die Euphorie des Lastminute-Siegs vergangene Woche gegen die Kickers Offenbach will der TSV mit nach Walldorf nehmen, um dort die drei Punkte zu entführen. Mit einem Sieg konnten die Steinbacher als zweite Mannschaft die 30-Punkte Marke knacken. Die Bilanz der letzten fünf Spiele spricht eindeutig für den TSV, vier Siege und ein Unentschieden spricht hier eine deutliche Sprache.

Hessisches Mittelfeldduell: FSV Frankfurt zu Gast in Fulda

Drei Tabellenplätze und einen Punkt unterscheiden die beiden Teams voneinander. Aufsteiger Fulda steht mit 21 Punkten auf dem achten Platz der Tabelle. Der FSV Frankfurt hingegen steht mit 20 Punkten auf Tabellenplatz elf. Die Barockstädter sind nun seit fünf Spielen sieglos. Nach vier Unentschieden am Stück folgte letzte Woche eine Niederlage in Stuttgart. Gegen den FSV Frankfurt soll vor heimischem Publikum also endlich wieder ein Dreier her. Die Gäste wollen das natürlich verhindern und mit einem Auswärtssieg die Hausherren in der Tabelle hinter sich lassen. Für die Frankfurter gab es nach zwei Niederlagen letzte Woche einen 3:0 Erfolg beim Tabellenschlusslicht RW Koblenz. Nun steht für die Bornheimer das zweite Auswärtsspiel in Folge an, welches unbedingt gewonnen werden soll. Die Auswärtsbilanz ist mit sieben Zählern etwas ausbaufähig. Im ersten Aufeinandertreffen beim Freundschaftsspiel im Februar gab es einen 1:0-Sieg für die Frankfurter.

VfB Stuttgart will Spitzenreiter Ulm ärgern