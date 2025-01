Beim KFC Uerdingen wird am Wochenende gespielt. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: Das ist der aktuelle Stand bei den Schalke-Tickets Der KFC Uerdingen steht in dieser Woche vor einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II, Tickets hat bis hierhin keine gegeben. Jetzt gibt es aber ein Update.

Am Freitag hat FuPa über den Umstand berichtet, dass beim KFC Uerdingen aktuell keine Tickets für das anstehende Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II geordert werden können. Der Vorsitzende Thomas Platzer kündigte auf FuPa an, zeitnah eine Lösung zu präsentieren. Am Dienstag gibt es gute Nachrichten.

Sa., 25.01.2025, 14:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen FC Schalke 04 Schalke 04 II 14:00 live PUSH "Der Spielbetrieb für das Spiel gegen Schalke 04 II ist, Stand jetzt, nicht in Gefahr. Vielmehr arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Organisation voran zu treiben und sehen dabei uns auf einem guten Weg. Was den Kartenvorverkauf betrifft, sind wir auch hier mitten in der Planung und zuversichtlich, bald eine Lösung gefunden zu haben", teilte Platzer mit. Noch ist unklar, ob das beantragte Insolvenzverfahren eröffnet wird oder nicht. Platzer und Berater Mehmet Eser wollten die Insolvenz verhindern, eine entsprechende Zehn-Tages-Frist ist abgelaufen. Hier ist zeitnah mit einem Update zu rechnen.

Tickets für zwei Heimspiele verfügbar Was scheinbar in jedem Fall über die Bühne geht, ist das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 II, denn seit Dienstag sind Tickets für das erste Regionalliga-Spiel am kommenden Samstag zu erwerben. Auch sind Tickets für das Heimspiel gegen den SV Rödinghausen am 8. Februar erhältlich, in der vergangenen Woche hätten Interessierte lediglich Gutscheine erwerben können.