Kevin Kirchner will es bei Rhenania Bottrop nochmal wissen Bezirksliga, Gruppe 7: Ex-Profi Kevin Kirchner wechselt zu Rhenania Bottrop will nochmal oben angreifen.

In der Bezirksliga, Gruppe 7, ist Rhenania Bottrop auf dem besten Weg, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Nach 17 Spielen konnte die Mannschaft 20 Punkte sammeln, was im Klassement zum Überwintern auf dem elften Rang berechtigte. Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck ist mit seinen 42 Zählern schon weit enteilt, doch zumindest die obere Tabellenhälfte ist noch in erreichbarer Nähe. Um dorthin zu kommen, haben die Bottroper einen echten Coup auf dem Transfermarkt gelandet und sich die Dienste von Ex-Profi Kevin Kirchner gesichert.

Der tödliche Pass

Dass Kirchner über herausragende Fähigkeiten auf dem Fußballplatz verfügt, hat er schon bei einigen Vereinen unter Beweis gestellt. Nachdem er für Rot-Weiß Oberhausen in der 2. Bundesliga auflief, sammelte er auch Erfahrungen in der Serie B in Italien und der schweizerischen 2. Liga. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland trug er unter anderem das Trikot des VfB Speldorf, SV Genc Osman Duisburg, Sportfreunde Hamborn 07 und von Arminia Klosterhardt. Nun - zum Ende seiner aktiven Laufbahn - hat er in der Bezirksliga bei Rhenania Bottrop angeheuert.