Keine Punkte am 1. Advent

Am Sonntag reisten wir zu der Reserve des VfB Hohenleipisch. Mit dem zu Hause noch ungeschlagenen Gastgeber erwartete uns ein schwerer Gegner. Auf insgesamt 9 Akteure der 1. Männermannschaft mussten wir verzichten und so kam es zum Debüt von SFC Routinier Marcel Pfennig in der Startaufstellung eines Punktspieles der 1. Männermannschaft.

Das Spiel startete mit offensiven Gastgebern und mit einer sehr gut sortierten SFC Abwehr. Wir verstanden es sämtliche Offensivbemühungen zu verteidigen und kamen selbst zu dem ein oder anderen Angriff der allerdings nicht in Zählbares verwandelt werden konnte. So waren es M. Balke, M. Krone und R.Stein die den VfB Keeper prüfen wollten aber an Pfosten, Latte oder Genauigkeit scheiterten. Und so kam es wie so oft in den letzten Wochen. Mit dem 1. Torschuss des VfB direkt das Tor in Minute 44. Und es kam noch schlimmer. Ein Freistoß in Minute 45 fand nach mehrmaligen Abfälschen den Fuß des generischen Angreifers, der zum 2:0 verwandelte. Mit 2 Toren zur Halbzeit hinten obwohl man fast nix zugelassen hat und das bessere Team war. Wie die 1. Halbzeit endete so startete auch Halbzeit zwei. Doppelschlag vom VfB in Minute 47 und 51. Damit schwanden auch die Aussichten auf Punkte. Das 5:0 in Minute 64 war seitens des Gastgebers das letzte Tor. Geburtstagskind M. Balke (72.) und R. Stein (86.) sorgten noch für ein wenig Ergebniskorrektur. 5:2 Endstand und keine Punkte.