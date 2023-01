Kein Strafenkatalog: Nachwuchs des SV Solingen muss singen FuPa-Wintercheck: Murat Bilgin lobt die Entwicklung der Spieler der U17 des SV Solingen.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Murat Bilgin: Wenn man den Tabellenplatz betrachtet, sind wir nicht zufrieden. Wenn man die Entwicklung der einzelnen Spieler aber auch des gesamten Teams betrachtet, haben wir große Fortschritte gemacht. Wir haben auf Grund von Sperren der neuen Spieler und auf Grund von verletzten Spielern einen sehr kleinen Kader gehabt und mussten phasenweise immer am Anschlag spielen. Wenn man bedenkt, dass wir acht Spieler haben, die vergangene Saison noch in der C-Jugend gespielt haben und in dieser Saison zum Stammpersonal in der Bergischen Liga gehören, dann kann man schon stolz auf die Mannschaft sein. Wir haben das ein oder andere mal Lehrgeld zahlen müssen, aber die sehr knappen Ergebnisse, die Art und Weise wie wir Fußball spielen, das Erreichen des Pokalfinales und damit verbunden die Teilnahme am Niederrheinpokal zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Gibt es Veränderungen im Team?

Bilgin: Es gibt einige Veränderungen im Team. Fabio Pick hat sich von seiner schweren Verletzung erholt und kann wieder voll einsteigen. Kevin Bauer ist endlich spielberechtigt und wird uns weiter helfen. Diar Alabas kommt von Post SV. Er ist ein technisch starker Spieler, den wir aufbauen wollen. Joel Udeagbala kommt vom BV Gräfrath und wird unsere Defensive verstärken. Trotz seiner körperlichen Robustheit ist er ein schneller Spieler der auch noch zweikampfstark ist. Ebenfalls vom BV Gräfrath kommt Joel Sordon für sie Offensive. Joel ist ein unglaublicher Spieler den wir unbedingt haben wollten. Er ist ballsicher, technisch sehr strakt, hat das Auge für den Mitspieler und ist torgefährlich. Genau das was wir haben wollten und wir hoffen, dass er viele Tore für uns schießt. Aber auch auf der Trainerseite wollten wir was machen, um noch effektiver mit der Mannschaft trainieren zu können. Mit Bekim Ismajili habe ich einen sehr guten Co an meiner Seite und mit Sanel Jusic haben wir einen jungen aber doch erfahrenen Trainer dazu holen können .

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Bilgin: Alle haben sich weiterentwickelt. Der eine mehr und der andere noch mehr, aber weiterentwickelt haben sich alle. Darauf legen wir sehr großen Wert, nicht nur wir im Trainerteam, sondern im gesamten Verein.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Bilgin: Das Erreichen des Pokalfinales und unser Spiel im Halbfinale zuhause. Das war eines dieser Spiele, warum wir alle Fußball spielen und nicht eine andere Sportart betreiben. Da war alles drinnen: Die Zuschauer, die Spannung, die Leidenschaft, Glücksgefühle, Tränen der Freude aber auch Leid und Schmerz - einfach Fußball pur .

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Bilgin: Ich wünsche mir, dass alle gesund bleiben, sich weiterentwickeln und den Klassenerhalt. Wenn wir dann noch den Pokal nach Hause holen wäre es perfekt und wir können auf eine mega Abschlussfahrt gehen.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Bilgin: Wir haben keinen Strafenkatalog und deshalb müssen die Jungs singen statt zu zahlen. Auf unserer Weihnachtsfeier mussten einige vor der Mannschaft und den Eltern ihre Gesangkünste präsentieren. Da waren richtig gute Sänger dabei.