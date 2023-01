Teams aus Gladbach und Viersen starten in den Niederrheinpokal Polizei SV freut sich aufs Duell mit dem MSV, 1. FC trifft auf RWO.

Am Wochenende steigen die Jugendmannschaften in den Niederrheinpokal ein. Auf den größten Namen in dieser ersten Pokalrunde dürfen sich die B-Junioren des Polizei SV Mönchengladbach freuen. Die U17 empfängt am Sonntag um 12 Uhr den Nachwuchs des MSV Duisburg aus der Bundesliga. Der PSV geht in der Sonderliga an den Start, belegt dort den zehnten von 14 Plätzen und darf sich nun in einem Duell mit dem MSV messen. Neben dem PSV haben sich aus dem Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen noch die B-Junioren von Borussia und des 1. FC Mönchengladbach qualifiziert. Die Westender treten am Sonntag um 11 Uhr in Essen bei Sterkrade-Nord an, der Borussia-Nachwuchs reist zum 1. FC Kleve aus der Grenzland-Leistungsklasse.