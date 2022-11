Weiter im "Aufzug nach oben" sitzt der TSV Pressath (in Blau) nach dem 2:0-Derbysieg in Eschenbach (der SC in Weiss). – Foto: Thomas Schraml

Kaltenbrunn lässt in Riglasreuth überraschend Federn Berft-Elf verschenkt beim 1:1 wichtige Punkte im Buhlen um die Aufstiegsplätze

Das unfreiwillige Pausieren des Ligaprimus der Kreisklasse West SV Hahnbach II (1./40 - Spiel in Neustadt wurde auf 27.11. verlegt) nützte der FC Edelsfeld (2./40 - 4:1 in Grafenwöhr) um mit der Gäck-Elf nach Punkten gleichzuziehen. Einen Ausrutscher leistete sich dagegen der FC Kaltenbrunn (3./38), der beim 1:1 in Riglasreuth (9./15) wertvolles Punktegut liegen ließ. In den miefigen Abgründen der Tabelle stand Schlußlicht SpVgg Neustadt am Kulm (14./6) am Wochenende ja nicht auf dem Platz, während die SG Sorghof (13./11) beim Kellerduell im Weidener Osten gegen den dortigen FC (10./14) einen wichtigen Zähler ergatterte. Immer enger wird es für Kreisligaabsteiger DJK Ebnath (12./11), der nach dem 0:2 gegen den SV Etzelwang (4./29) jetzt punktgleich mit den auf dem ersten Direktabstiegsplatz rangierende Spielgemeinschaft aus Sorghof und Vilseck ist.

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage zog der SV Neusorg im Derby gegen den SVSW Kemnath denkbar unglücklich und unnötig mit 0:2 den Kürzeren. Dabei begann das Spiel für die Hausherren verheißungsvoll. Goalgetter Christopher König, der an diesem Tag nicht das nötige Glück beim Abschluss hatte, hämmerte einen Foulelfmeter an den Querbalken. Nachdem Rene Hupas noch knapp mit einem Kopfball scheiterte, kam Kemnath auf der Gegenseite kurz vor der Halbzeit zum ersten nennenswerten Abschluss durch Peter Prechtl, der nach einer Unachtsamkeit in der Defensive des SVN aus 16 Metern zur Gästeführung traf. Wiederum Prechtl entschied die Partie kurz vor Schluss in Überzahl per Abstauber nach einem Freistoß, nachdem Constantin Wedlich mit der Ampelkarte frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Bezeichnend für den gebrauchten Tag der Hausherren verletzte sich der aufstrebende Neusorger Youngster Söllner auch noch womöglich schwerer am Knie. (Quelle: Tobias Küffner, SVN) Tore: 0:1 und 0:2 Peter Prechtl (44./80.) - Schiedsrichter: Bernd Dietl - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Gelb-Rot für Constantin Wedlich (Neusorg/66.)

Mit diesem für sie enttäuschenden torlosen Remis gegen den Tabellenvorletzten vor nur wenigen Besuchern verpassten die Ostler den erhofften Befreiungsschlag und befinden sich damit immer noch in bedrohlicher Nähe zu den Abstiegsplätzen. Für die Gäste dagegen ist das 0:0 ein Erfolg, konnten sie doch nun mit dem "Schleudersitzinhaber" aus Ebnath nach Punkten gleichziehen. Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Helmut Brenner - Zuschauer: 15

Als der Riglasreuther Philipp Schenkl zehn Minuten vor dem Ende zum 1:0 für seine Farben traf, lag vor 150 Fans eine dicke Überraschung in der Luft im Duell des Aufsteigers gegen den Aufstiegskandidaten aus Kaltenbrunn. Mario Baptiste avancierte dann allerdings zum "Spielverderber", als er nur fünf Zeigerumdrehungen später den 1:1-Gleichstand markierte. Dennoch - das Remis des SVR gegen die favorisierten Gäste nötigt Respekt ab und ist im Abstiegskampf sehr wichtig, denn da zählt jeder Punkt. Für den FC Kaltenbrunn dagegen ist das Unentschieden zu wenig im Dreikampf mit den Konkurrenten aus Hahnbach und Edelsfeld. Die Wertung der abgebrochenen Partie in Kemnath steht übrigens immer noch aus. Tore: 1:0 Philipp Schenkl (80.), 1:1 Mario Baptiste (85.) - Schiedsrichter: Cafer Uludag - Zuschauer: 150

Das Spiel wurde auf Sonntag, 27.11., 14.00 Uhr verlegt

Mit dem 2:0 im Derby beim SC Eschenbach setzte die Elf von Christian Malek nach Toren von Julian Neidl (32.) und Marius Göhl (90.) ihren Vormarsch in der Tabelle fort. Nach einem verpatzten Saisonauftakt zeigt die Tendenz - in den letzten sieben Partien verließ der TSV fünf Mal den Platz als Sieger - weiter nach oben. 22 Punkten aktuell bedeuten Rang 6 einen Zähler vor dem Kontrahenten des Sonntag aus Eschenbach. Dem SCE, vor der Saison eigentlich zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gezählt, fehlt einfach die Konstanz in seinen Leistungen. Mit schon sieben Saisonniederlagen ist klar, mehr als ein Mittelfeldplatz wird nach einer beeindruckend absolvierten Saison 2021/22 nicht mehr drin sein für die Männer von Marc Hemminger. Tore: 0:1 Julian Neidl (32.), 0:2 Marius Göhl (90.) - Schiedsrichter: Waldemar Reil - Zuschauer: 100

Nach etwas mehr als einer Stunde war in dieser Partie nach dem Treffer zum 0:3 durch Patrick Dehling die Messe zugunsten der Gäste gelesen. Philipp Biesler (17.) und Fabian Spies (35.) hatten den Favoriten schon bis zur Pause mit 2:0 in Front geschossen, ehe Dehling das Match vorentschied. Patrick Hutzler markierte nach 72 Zeigerumdrehungen wohl noch den Ehrentreffer für die Garnisonsstäder, den Schlußpunkt unter den sechsten Auswärtssieg der Beck-Mannen setzte dann allerdings Fabian Spies, der mit dem "standesgemässen" 1:4 einen Doppelpack schnürte. Tore: 0:1 Philipp Biesler (17.), 0:2 Fabian Spies (35.), 0:3 Patrick Dehling (66.), 1:3 Patrick Hutzler (72.), 1:4 Fabian Spies (82.) - Schiedsrichter: Sebastian Pohl - Zuschauer: 50 - Platzverweis: Gelb-Rot für Sebastian Rauh (SVG/80.)